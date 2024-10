D'importantes frappes aériennes israéliennes ciblent la banlieue sud de Beyrouth

>> L'armée israélienne annonce avoir tué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une frappe à Beyrouth

>> Le chef de la diplomatie française à Beyrouth malgré les frappes israéliennes

>> Israël mène une salve de raids aériens sur le Sud de Beyrouth

Les zones visées comprenaient Amrousieh, Choueifat, Haret Hreik et Burj al-Barajneh, a indiqué la chaîne, ajoutant que l'un des raids avait touché un endroit proche d'une station-service, provoquant un gigantesque incendie. Des images télévisées ont montré que les appareils israéliens continuaient à survoler Beyrouth. La couverture médiatique n'a pas mentionné si les attaques ont fait des victimes. Depuis le 23 septembre, l'armée israélienne a intensifié ses frappes aériennes contre le Hezbollah dans tout le Liban, faisant de nombreuses victimes civiles et déplaçant les habitants de nombreuses régions. Les frappes aériennes ont également visé et tué des dirigeants clés du Hezbollah, notamment le secrétaire général du groupe, Hassan Nasrallah. En outre, Israël a lancé ce qu'il décrit comme une opération terrestre "limitée" au Liban. Ces escalades ont exacerbé les affrontements entre Israël et le Hezbollah, qui ont commencé le 8 octobre 2023, lorsque le Hezbollah a tiré des roquettes sur Israël en soutien au Hamas dans la bande de Gaza, provoquant des tirs de représailles et des frappes aériennes d'Israël dans le Sud-Est du Liban.

Xinhua/VNA/CVN