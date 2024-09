Le dirigeant suprême de la RPDC effectue des inspections militaires

Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), a récemment effectué plusieurs inspections militaires concernant la formation des forces d'artillerie du pays, la construction de la Marine et la production d'armes, a annoncé dimanche 8 septembre l'agence de presse officielle Korean Central News Agency (KCNA).

>> Le dirigeant suprême de la RPDC visite une grande usine aéronautique russe

>> RPDC : Kim Jong Un ordonne un tir de démonstration de puissance

>> Kim Jong Un visite la Tour de l'amitié Chine - RPDC commémorant la victoire de la guerre

>> Kim Jong Un supervise un essai de performance de drones

Photo : KCNA - Xinhua/VNA/CVN

Le dirigeant a inspecté vendredi 6 septembre l'Académie d'artillerie O Jin U, un important centre de formation des officiers d'artillerie du pays, au cours de laquelle il a demandé aux officiers de l'académie de se familiariser avec les tactiques d'artillerie et le matériel militaire moderne, et de se doter de capacités complètes de commandement de combat pour "contenir et anéantir rapidement, complètement et massivement l'ennemi dans n'importe quelle situation de guerre moderne", a rapporté KCNA.

Selon deux autres dépêches de KCNA dimanche 8 septembre, M. Kim a effectué une étude de terrain sur la construction d'une base navale moderne et a guidé les travaux de construction navale du pays.

Il a qualifié de tâche urgente la construction d'une ville portuaire moderne comme symbole de la force navale de la RPDC et comme centre de commandement opérationnel naval et de culture navale. Il a également souligné que le renforcement de la force navale était l'élément le plus important dans la défense de la souveraineté maritime du pays et dans l'amélioration de la préparation à la guerre, selon KCNA.

Par ailleurs, lors d'une visite à une entreprise industrielle de défense relevant de la deuxième commission économique du pays, M. Kim a pris connaissance de la production de matériel militaire au cours du second semestre de cette année, tout en soulignant la nécessité d'élever le niveau de modernisation de la production de munitions et de garantir pleinement les performances de combat du matériel militaire, a rapporté KCNA.

Xinhua/VNA/CVN