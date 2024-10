Xi et Kim échangent des messages de félicitations

Le président chinois Xi Jinping et Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), ont échangé dimanche 6 octobre des messages de félicitations à l'occasion du 75 e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Dans son message, M. Xi a souligné qu'il accordait une grande importance au développement des relations entre la Chine et la RPDC, et que la Chine était prête à travailler avec la RPDC pour profiter de ce 75e anniversaire comme une occasion de renforcer la communication et la coordination stratégiques, d'approfondir les échanges amicaux et la coopération, et de continuer à écrire de nouveaux chapitres pour l'amitié traditionnelle entre la Chine et la RPDC.

Xinhua/VNA/CVN