La RPDC utilisera toutes ses forces offensives, y compris nucléaires, si elle est attaquée

>> Kim Jong Un supervise un essai de performance de drones

>> Le dirigeant suprême de la RPDC effectue des inspections militaires

>> Le dirigeant de la RPDC effectue des inspections militaires

Photo : YONHAP/VNA/CVN

Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée (PTC) et président des Affaires d'État de la RPDC, a fait ces remarques lors de l'inspection d'une base d'entraînement des unités d'opérations spéciales plus tôt cette semaine.

M. Kim a souligné que la rhétorique, les actions, les ruses et les tentatives menaçantes d'ennemis ne feraient pas disparaître les armes nucléaires de la RPDC et que le pays "a sécurisé de manière irréversible la force absolue en tant que puissance nucléaire ainsi que le système et la fonction pour l'utiliser", selon le reportage de KCNA.

"Prier pour avoir la chance de survivre à un conflit militaire avec un Etat doté d'armes nucléaires serait une chose insensée", et "si une telle situation se produisait, l'existence permanente de Séoul et de la République de Corée serait impossible", a déclaré le dirigeant de la RPDC, cité par KCNA.

Xinhua/VNA/CVN