Le dirigeant de la RPDC effectue des inspections militaires

Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée (PTC) et président des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), a effectué plusieurs inspections militaires, a rapporté vendredi 13 septembre l'Agence de presse officielle KCNA.

Photo : KCNA/CVN

Ces inspections comprennent une visite pour superviser le tir d'essai visant à vérifier les performances d'un nouveau lance-roquettes multiple, une visite dans l'Institut des armes nucléaires et dans la base de production de matières nucléaires de qualité militaire, et une inspection de la base d'entraînement de la force d'intervention spéciale.

Le test de performance de ce lance-roquettes multiple de 600mm vise à perfectionner son système de pilotage et à vérifier son efficacité au combat, les obus pouvant atteindre la cible sur une île dans les eaux orientales, a rapporté KCNA.

Lors de son inspection dans l'Institut des armes nucléaires et dans la base de production de matières nucléaires, le dirigeant a pris connaissance de la production d'ogives nucléaires et des matières nucléaires actuelles, et a défini les tâches pour le plan à long terme visant à accroître la production de matières nucléaires de qualité militaire, a indiqué l'agence.

Mercredi 11 septembre, M. Kim a inspecté la base d'entraînement de la force d'intervention spéciale de l'Armée populaire coréenne (APC), où il a dirigé les exercices de reconnaissance et de raid et a demandé aux soldats d'intensifier les exercices en vue d'une guerre réelle, selon KCNA.

Xinhua/VNA/CVN