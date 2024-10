Le bilan de l'ouragan Hélène aux États-Unis dépasse les 200 morts

La moitié de ces morts (100) ont été recensés en Caroline du Nord, la Caroline du Sud en déplorant 41, la Géorgie 33, la Floride 14, le Tennessee 11, et la Virginie deux. Hélène est ainsi le deuxième ouragan le plus meurtrier à avoir frappé les États-Unis en plus d'un demi-siècle, après Katrina en 2005.

APS/VNA/CVN