Un second vol d'évacuation néerlandais en provenance du Liban a atterri à Eindhove

À son bord se trouvaient 170 passagers, dont plus de 100 ressortissants néerlandais, les autres étant des citoyens belges, français, autrichiens et espagnols, qui ont été évacués à la demande de leurs gouvernements respectifs. Un premier vol d'évacuation avait déjà atterri dans la même ville avec plus de 100 ressortissants néerlandais la veille au soir. Selon des médias locaux, aucun autre vol de rapatriement néerlandais en provenance du Liban n'est prévu à l'heure actuelle. Plus tôt cette semaine, le ministère néerlandais des Affaires étrangères avait annoncé que plusieurs centaines de ses citoyens seraient évacués, avertissant que la situation sécuritaire au Liban était devenue de plus en plus incertaine. Le gouvernement néerlandais s'est engagé à poursuivre ses efforts pour aider les personnes souhaitant rentrer aux Pays-Bas depuis le Liban, par le biais de vols militaires et commerciaux ainsi qu'en coopérant avec les vols de rapatriement organisés par d'autres pays.

Xinhua/VNA/CVN