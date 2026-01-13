IDC : FPT Software se positionne comme leader en logiciels d'IA conversationnelle

FPT Software, filiale mondiale de services informatiques de FPT Corporation, s’est positionnée comme leader dans le rapport d’IDC MarketScape : Évaluation des fournisseurs de logiciels d’IA conversationnelle pour le front office en Asie-Pacifique (2025).

L’étude IDC MarketScape évalue 17 fournisseurs de la région Asie-Pacifique selon deux critères principaux : les capacités et la stratégie. Les facteurs clés incluent les fonctionnalités, l’innovation en matière d’IA conversationnelle, la vision à long terme, l’évolutivité de l’infrastructure et l’expérience client.

FPT Software propose IvyHub, une plateforme unifiée d’IA conversationnelle pour le front office, dotée d’une interface low-code/no-code permettant de créer des modèles d’IA personnalisés et de gérer des processus multi-agents. IvyChat, produit phare d’IvyHub, offre des solutions conversationnelles complètes basées sur l’IA pour les entreprises, incluant des chatbots, des assistants virtuels et des agents vocaux.

Selon IDC MarketScape, en couvrant l’ensemble de la pile technologique, de l’infrastructure physique aux offres de cloud privé et aux applications d’IA, FPT Software tire parti de la plateforme de calcul haute performance de NVIDIA pour proposer une solution d’IA complète.

Cette solution optimise l’entraînement, l’inférence et le déploiement des modèles dans les environnements de cloud privé et sur site. Cette intégration permet une réactivité en temps réel et une utilisation efficace des ressources, essentielles pour les applications d’IA d’entreprise, et garantit une intelligence intégrée complète avec rapidité et précision.

Grâce à un programme régulier de mises à jour et d’améliorations de ses produits, FPT Software est en mesure d’apporter les modifications nécessaires pour répondre à l’évolution du marché.

"En tant qu’intégrateur mondial de systèmes d’IA, nous nous engageons à impulser une transformation numérique des entreprises grâce à notre approche centrée sur l’IA. D’IvyChat à notre plateforme complète FleziPT, nous offrons aux entreprises du monde entier la rapidité, la flexibilité et l’évolutivité dont elles ont besoin", a déclaré le Dr Phong Nguyên, vice-président de FPT Software et directeur de l’IA chez FPT Corporation.

"Dans un contexte hautement concurrentiel, nous mettrons à profit notre expertise en matière d’offres complètes et d’amélioration continue pour développer notre écosystème de partenaires et permettre à nos clients d’atteindre de nouveaux sommets de productivité et d’expérience client", a-t-il indiqué.

Les "AI Factories" de FPT au Vietnam et au Japon, équipées de GPU NVIDIA, figurent parmi les 40 supercalculateurs les plus rapides au monde selon le dernier classement TOP500. Ces installations constituent l’épine dorsale de la recherche, du développement et des déploiements à grande échelle de l’IA chez FPT.

Pour accélérer encore l’innovation et l’adoption de l’IA, FPT vise à former 500.000 personnes aux compétences en IA, à proposer des services d’IA à au moins la moitié de la population vietnamienne et à fournir des solutions d’IA à 300 millions de personnes dans le monde d’ici 2030.

VNA/CVN