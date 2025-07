FPT s’associe à Audax pour offrir des solutions bancaires numériques

FPT a déclaré dans un communiqué que ce partenariat vise à offrir des expériences bancaires numériques évolutives, sécurisées et innovantes aux institutions financières des régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient, en forte croissance, avec un objectif de chiffre d’affaires de 100 millions de dollars sur trois ans.

Grâce à cet accord, FPT devient le principal partenaire régional d’Audax en Asie-Pacifique, jouant un rôle clé dans le développement, les tests, le déploiement et le support opérationnel à long terme.

Ce partenariat associe la plateforme bancaire numérique prête à l’emploi d’Audax aux compétences approfondies de FPT en matière de développement cloud-natif, d’architecture de microservices, d’intégration de la sécurité tout au long du cycle de vie du développement logiciel (DevSecOps) et de modèle de développement logiciel agile (Agile).

Alors qu’une part importante de la population d’Asie-Pacifique reste sous-bancarisée, cette offre conjointe permet aux institutions financières de moderniser leurs systèmes existants et d’en améliorer les nouveaux, tout en adoptant des modèles innovants tels que la finance intégrée et la banque en tant que service (BAS) pour favoriser l’inclusion financière et répondre à la demande croissante de services financiers numériques.

Ce partenariat stratégique permet à FPT et à Audax de renforcer leur présence sur le marché des solutions bancaires numériques en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, deux des régions fintech les plus dynamiques au monde.

Le marché bancaire numérique en Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance de 110%, pour atteindre 360 milliards de dollars d’ici 2030, tandis que celui du Moyen-Orient devrait croître de 58%, pour atteindre 2,6 milliards de dollars d’ici 2030.

Solutions innovantes

La Fintech transforme le paysage mondial des services financiers, et la demande de partenaires de confiance capables de fournir et de déployer des solutions innovantes basées sur l’intelligence artificielle (IA) est en pleine croissance.

"Forts de près de trente ans d’expérience dans le secteur des services financiers et d’un partenariat de longue date avec Standard Chartered Ventures sur de multiples projets stratégiques, nous allons accélérer la transformation numérique de la banque et aider nos clients à élargir leur accès à des services financiers sécurisés et tournés vers l’avenir", a déclaré Pham Minh Tuân, directeur général de FPT Software et vice-président exécutif de FPT.

Kelvin Tan, Pdg d’Audax, a indiqué "s’associer à FPT pour proposer une solution cloud-native flexible répondant aux besoins évolutifs des banques. Ensemble, nous établissons une nouvelle référence en matière d’infrastructure bancaire agile, aidant les institutions à se moderniser rapidement et efficacement tout en favorisant l’inclusion financière."

Leader du Vietnam dans le secteur des technologies de l'information, FPT dispose actuellement d’une équipe de 3.000 ingénieurs en technologie financière, qui fournissent des solutions avancées à plus de 200 clients mondiaux.

FPT a commencé à collaborer avec Audax en 2023, en soutenant le développement et le déploiement de produits sur le marché Asie-Pacifique. Suite à des résultats positifs, les deux parties ont élevé leur relation à un partenariat stratégique à long terme, démontrant la capacité croissante de FPT dans le domaine de la fintech.

VNA/CVN