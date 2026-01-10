La diplomatie vietnamienne félicite un chercheur de renom en Australie

À l’occasion de la distinction décernée par le quotidien The Australian au Professeur associé Nguyên Thanh Vinh, de l’University of New South Wales, en tant que chercheur le plus influent d’Australie dans le domaine de la chimie organique, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, lui a adressé une lettre de félicitations.

Photo : vietnamplus/CVN

Au nom du ministère des Affaires étrangères du Vietnam et à titre personnel, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a exprimé au professeur associé ses félicitations les plus chaleureuses et les plus sincères.

Elle a souligné que cette reconnaissance constituait non seulement une récompense pleinement méritée pour un parcours de recherche scientifique rigoureux, persévérant et empreint de passion, mais qu’elle reflétait également la capacité d’intégration et le prestige académique croissant des intellectuels vietnamiens dans le milieu scientifique international. Cette distinction contribuera à inspirer la communauté intellectuelle vietnamienne en Australie, au Vietnam ainsi que dans d’autres régions du monde.

La vice-ministre a également invité le professeur associé Nguyên Thanh Vinh et sa famille à participer au programme "Printemps du Pays natal 2026", organisé par le ministère des Affaires étrangères.

Dans sa lettre, elle a souhaité au professeur associé et à sa famille santé, bonheur et succès.

VNA/CVN