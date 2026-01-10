Le XIIIe Congrès place la technologie comme levier prioritaire du développement

Le mandat du XIII e Congrès national du Parti s’est inscrit dans un contexte mondial inédit, instable et complexe. Dans ce flux d’événements, la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ont été consolidées comme priorités nationales et se sont affirmées comme des leviers essentiels du développement.

À la lumière des résultats obtenus au cours du mandat écoulé, le secteur de la science et de la technologie a enregistré des avancées notables, tout en permettant de tirer des leçons importantes pour la prochaine étape du développement national.

Dans un contexte international en mutation rapide, complexe et imprévisible - marqué notamment par l’impact sévère de la pandémie de COVID-19 et l’essor de la quatrième révolution industrielle -, la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ont continué d’être identifiées comme l’un des principaux moteurs du développement du pays, conformément à la Résolution du XIIIe Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Des avancées majeures

La ligne directrice consistant à considérer la science et la technologie comme une politique nationale prioritaire a été constamment mise en œuvre tout au long du mandat, étroitement liée au renouvellement du modèle de croissance et à l’amélioration de la productivité, de la qualité, de l’efficacité et de la compétitivité de l’économie. La reconnaissance de leur rôle a été progressivement traduite en orientations, solutions et politiques majeures, fortement axées sur la résolution des problèmes concrets du développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie de la population.

L’un des faits saillants du mandat du XIIIe Congrès réside dans l’évolution nette de la pensée en matière de développement scientifique et technologique : l’accent s’est déplacé de la seule recherche vers une articulation plus étroite avec l’application, le transfert et la commercialisation des résultats. La science et la technologie ne sont plus en marge du processus de développement, mais participent de plus en plus directement à la résolution des grands enjeux nationaux.

Sur cette base, le cadre institutionnel du développement scientifique et technologique a continué d’être perfectionné de manière plus cohérente, se rapprochant des exigences de l’économie de marché à orientation socialiste et de l’intégration internationale. Les mécanismes de gestion, d’investissement et de financement ont été progressivement réformés selon une logique de commande publique et d’évaluation fondée sur les résultats et l’efficacité finale.

En particulier, l’adoption par le Politburo de la Résolution N°57 du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale constitue un jalon majeur. Cette résolution traduit une forte volonté politique et ouvre de nouveaux espaces de développement, en instaurant un cadre juridique et une approche novatrice permettant à la science et à la technologie de devenir un levier déterminant d’une croissance rapide et durable.

Parallèlement à l’amélioration du cadre institutionnel, le potentiel scientifique et technologique national a continué d’être consolidé. Plusieurs disciplines des sciences naturelles ont atteint un niveau avancé dans la région ; le nombre de publications dans des revues scientifiques internationales de renom a poursuivi sa progression. Les infrastructures de recherche ont été progressivement renforcées, avec l’émergence de centres de recherche et d’innovation de grande envergure et à fort rayonnement.

L’écosystème national de l’innovation s’est peu à peu structuré et développé. Le Vietnam a mis en place des réseaux d’innovation nationaux tout en se connectant aux réseaux mondiaux. L’indice mondial de l’innovation du Vietnam a continué de s’améliorer, plaçant le pays parmi les leaders des économies à revenu intermédiaire, reflet d’efforts soutenus en matière de science, de technologie et d’innovation.

Le marché de la science et de la technologie a connu des évolutions positives, tandis que l’écosystème des start-ups innovantes s’est progressivement constitué, avec une implication croissante des entreprises, des instituts de recherche, des universités et des organisations intermédiaires de soutien à l’innovation. Les zones de haute technologie ont bénéficié d’investissements accrus, créant un environnement favorable à la recherche, à l’expérimentation et au développement de nouvelles technologies.

Ces évolutions institutionnelles et en matière de ressources ont rapidement trouvé une traduction concrète. Dans le secteur de la santé, la science et la technologie ont joué un rôle clé dans la prévention et la lutte contre la COVID-19, contribuant au contrôle de la pandémie, à la protection de la santé publique et à la stabilité sociale. Dans l’agriculture, l’application des biotechnologies et des technologies numériques a permis d’améliorer la productivité, la qualité et la valeur ajoutée des produits. Dans l’industrie et les technologies de pointe, la numérisation et l’automatisation ont été progressivement déployées, soutenant la compétitivité des entreprises.

Les infrastructures numériques ont continué d’être développées, tandis que la cybersécurité a été renforcée, posant les bases d’un accès sûr et efficace aux ressources numériques pour les citoyens et les entreprises. Les systèmes de normalisation, de métrologie, de qualité et de protection des droits de propriété intellectuelle ont été progressivement améliorés, en adéquation avec les engagements et les pratiques internationales.

Le corps des intellectuels scientifiques et technologiques s’est renforcé tant en nombre qu’en qualité. De nombreux scientifiques vietnamiens ont été reconnus par la communauté scientifique internationale, contribuant à l’essor des sciences et au rayonnement intellectuel du pays. La transition des organismes publics de science et de technologie vers des mécanismes d’autonomie et de responsabilité accrues a été accélérée. Plusieurs institutions de recherche de niveau international ont vu le jour, tant dans le secteur public que privé - V-KIST, l’Institut des hautes études en mathématiques, l’Institut de recherche et de développement de Viettel, l’Institut de recherche sur les mégadonnées de VinTech, Vin Hi-Tech -, contribuant à améliorer l’efficacité de la recherche et du transfert technologique.

Leçons tirées de la pratique

L’expérience du développement scientifique et technologique durant le mandat du XIIIe Congrès met en évidence une leçon fondamentale : il est indispensable de maintenir fermement la ligne directrice faisant de la science et de la technologie une politique nationale prioritaire et un moteur clé du développement. Dans un contexte de défis multiples, la cohérence de la vision et la détermination politique ont constitué le socle permettant à la science et à la technologie de jouer pleinement leur rôle.

Malgré des efforts de réforme, les chevauchements ainsi que le manque de cohérence des mécanismes, des politiques et des procédures administratives continuent d’entraver le développement scientifique et technologique. D’où la nécessité de renforcer la qualité de l’élaboration et de la mise en œuvre des lois, d’assurer leur transparence, leur stabilité et leur prévisibilité, tout en acceptant les spécificités, les risques et les délais inhérents à la recherche et au développement technologique.

Le mandat du XIIIe Congrès confirme par ailleurs que le facteur humain est déterminant dans les succès scientifiques et technologiques. Si les ressources humaines de haute qualité ont progressé, elles restent insuffisantes et inégalement réparties. Il en ressort la nécessité de politiques plus fortes et plus audacieuses en matière de formation, d’attraction, de valorisation et de rémunération des talents scientifiques et technologiques, ainsi que de la création d’environnements propices à la créativité, à l’engagement et au dévouement.

Enfin, les résultats obtenus démontrent le rôle décisif de la direction globale et opportune du Parti, de la gestion ferme et efficace de l’État, de la coordination de l’ensemble du système politique, de l’implication des scientifiques et de la communauté des entreprises, ainsi que du consensus populaire. Toute politique de développement scientifique et technologique doit continuer de partir des intérêts du peuple, prendre l’efficacité au service du développement et la satisfaction sociale comme critères d’évaluation, tout en mobilisant au maximum les ressources et l’expérience internationales dans l’intégration scientifique et technologique.

Le bilan du mandat du XIIIe Congrès montre que la science et la technologie ont enregistré des avancées significatives, contribuant concrètement à la stabilité et au développement socio-économique, au renforcement de la compétitivité nationale et à la création de bases solides pour une croissance rapide et durable. Les leçons tirées de la pratique constituent un fondement essentiel pour l’élaboration de politiques efficaces, afin que la science, la technologie et l’innovation deviennent véritablement le moteur central du développement national dans la nouvelle ère.

Nguyên Thành/CVN