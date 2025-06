FPT conclut un partenariat stratégique mondial avec Airbus

Photo : VNA/CVN

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite de travail en France.

Cet accord historique propulse la collaboration de longue date entre FPT et Airbus vers un nouveau sommet, positionnant le conglomérat technologique vietnamien parmi les principaux partenaires technologiques mondiaux d’Airbus. Ce partenariat offre à FPT l’opportunité de participer aux projets informatiques mondiaux d’Airbus dans des secteurs critiques tels que le service client, l’analyse du Big Data et le développement de logiciels cloud.

Les deux parties entretiennent un partenariat de plus de dix ans, qui a donné lieu à des réalisations majeures. En 2017, FPT est devenu l’un des premiers partenaires informatiques à collaborer avec Airbus pour le déploiement de l’écosystème Skywise dans la région Asie-Pacifique.

Skywise, plateforme de données ouvertes d’Airbus pour l’industrie aéronautique, intègre les données des compagnies aériennes du monde entier et développe des programmes de formation personnalisés pour les utilisateurs. En particulier, lorsqu’Airbus a rationalisé sa liste de partenaires informatiques stratégiques en 2023, FPT a maintenu sa position de partenaire stratégique du géant de l’aéronautique.

La présidente de FPT Software, Chu Thi Thanh Hà, a souligné que ce partenariat avec Airbus témoigne de l’engagement de longue date de FPT à favoriser la collaboration entre les entreprises vietnamiennes de premier plan et les entreprises européennes, notamment dans le domaine informatique. Forte d’un réseau de 100 partenaires dans l’aviation et d’un vivier mondial de talents technologiques qualifiés, FPT continuera d’accompagner Airbus et de contribuer à la transformation numérique du secteur aéronautique.

Par ailleurs, le vice-président exécutif international d’Airbus, Wouter Van Wersch, a déclaré que le MAS confirme le potentiel croissant de la relation bilatérale tout en reconnaissant les capacités et l’expertise technologiques de FPT.

Au-delà d’Airbus, FPT a noué un partenariat avec l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) pour la recherche sur les technologies aéronautiques de nouvelle génération.

Sur le marché français, FPT développe ses activités et ses partenariats. En 2023, elle a acquis une participation majoritaire dans AOSIS, une société de conseil en informatique basée en France, afin d’améliorer sa capacité de service dans la région.

Elle a également créé l’Association francophone FPT pour promouvoir l’intégration culturelle et développer les ressources humaines francophones.

VNA/CVN