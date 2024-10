La province de Hung Yên développe des zones urbaines vertes et intelligentes

Hung Yên (Nord) devrait se développer rapidement et durablement pour devenir une province industrielle moderne avec une économie et un niveau de développement parmi les premiers du pays. Cela fait partie de son schéma directeur pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, récemment approuvé par le Premier ministre.

>> Hung Yên se prépare à la construction du parc industriel de Thô Hoàng

>> Hung Yên deviendra une province industrielle moderne d’ici 2030

>> La province de Hung Yên promeut l’efficacité des coopératives agricoles

Photo : CTV/CVN

Il s'agit d'un développement économique urbain, avec une chaîne de zones urbaines interconnectées à des zones centrales, ainsi que la construction de logements sociaux, en particulier ceux destinés aux travailleurs et ouvriers.

Selon Nguyên Hùng Nam, vice-président du Comité populaire de Hung Yên, le taux d'urbanisation de la province devrait atteindre entre 60 et 65% d'ici 2030, et environ 80% d'ici 2050. Les trois principales zones urbaines seront la ville de Hung Yên, ainsi que les zones urbaines de Van Giang et My Hào.

La ville de Hung Yên deviendra le centre administratif de la province. Au nord, elle sera reliée au district de Kim Dông pour favoriser le développement des zones urbaines écologiques et du tourisme le long du fleuve Rouge. À l'est, elle se connectera avec le district de Tiên Lu pour développer des services, des sciences, des centres de formation et de start-up.

Photo : Ecopark/CVN

La zone urbaine de Van Giang deviendra un centre urbain du nord, orienté vers un développement écologique, intelligent et moderne. Elle est considérée comme un point névralgique des échanges avec Hanoï et la région économique clé du nord, le delta du fleuve Rouge et le pays dans son ensemble.

La zone urbaine de My Hào sera également un centre urbain du nord, avec une orientation vers l'industrie urbaine, les services commerciaux et le logement, tout en adoptant des concepts intelligents et modernes.

Selon Nguyên Van Tuân, président du Comité populaire du district de Van Giang, la zone se développe rapidement avec plusieurs projets d'investissement dans le logement, tels que Dream City (environ 450 ha), le projet de maison-jardin écologique de Xuân Câu (198 ha), et les zones urbaines de Dai An et Bach Giang.

Il est à noter que la zone urbaine Ecopark a été reconnue en 2022 comme le meilleur projet de développement de logements durables en Asie. Ce projet respecte la nature et les conditions écologiques locales, tout en intégrant les sciences et technologies dans ses infrastructures pour réduire les coûts d'investissement.

Photo : BHY/CVN

Sa présence a profondément transformé la localité, en particulier le district de Van Giang, où le taux d'urbanisation a été multiplié par sept. L'économie locale est également passée progressivement de l'agriculture à l'industrie et aux services, en lien avec le développement des zones urbaines vertes et intelligentes.

Actuellement, Van Giang compte huit grands projets d'investissement dans le développement urbain, couvrant une superficie totale d'environ 2.200 ha et accueillant environ 260.000 habitants. Ces projets sont complétés par la présence d'institutions universitaires comme l'Université ouverte de Hanoï, la British University Vietnam (BUV) et l'Université de médecine de Tokyo. La création de ces établissements permet à Van Giang de devenir une zone urbaine pleinement fonctionnelle dans un avenir proche.

En ce moment, Van Giang mobilise des capitaux d'investissement pour achever rapidement certains projets clés, tout en accélérant la libération des terrains pour faciliter le lancement de projets de transport et de zones industrielles. L'objectif est de faire de Van Giang une zone urbaine de 3e catégorie en 2025.

Quang Nhiêu/CVN