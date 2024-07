La province de Hung Yên promeut l’efficacité des coopératives agricoles

Photo : VNA/CVN

La priorité est donnée au soutien au développement de coopératives agricoles de nouveau style associées à des zones de production de produits clés et à des liens entre les entreprises pour former des chaînes de valeur à grande échelle.

La Coopérative d’élevage et de commerce de poulets Dông Tao, dans le district de Khoai Châu, connue pour sa marque de poulet Dông Tao, une race de poulet endémique qui porte son nom, en est un exemple typique.

Lê Van Thang, son directeur, a déclaré que pour améliorer la qualité du poulet Dông Tao, elle a construit un abattoir en 2018, garantissant la sécurité et l’hygiène alimentaires.

La coopérative a lancé des produits prêts à consommer tels que des saucisses, du poulet salé cuit à la vapeur et des pattes de poulet trempées dans de la citronnelle et du kumquat, gagnant ainsi la confiance des consommateurs, a-t-il poursuivi.

Outre l’introduction de produits sur les plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, Zalo et Tiktok, la coopérative a également collaboré avec des cuisines collectives et des cantines d’entreprises pour stimuler la consommation.

Lê Tuân Cuong, un agriculteur de la commune de Dông Tao, a fait savoir qu’après avoir rejoint la coopérative, sa famille a été dotée de techniques d’élevage et la vente des produits a été assurée.

Sa famille élève environ 400 poulets Dông Tao chaque année et gagne entre 100 et 200 millions de dôngs (3.840 à 7.870 USD) par an grâce à l’élevage de ces volailles, a-t-il ajouté.

Culture des longanes

Trân Van My, directeur de la coopérative d’arbres fruitiers spécialisés Quyêt Thang dans la commune de Tân Hung, dans la ville de Hung Yên, a indiqué que la coopérative avait été créée par 18 ménages locaux en 2017, avec 30 ha de longanes qui respectent les normes de bonnes pratiques agricoles du Vietnam (VietGAP). Trois ans plus tard, son longane frais était le premier de Hung Yên à être exporté vers l’Union européenne.

Outre la culture des longanes, la coopérative a également développé la pisciculture en cage. Le nombre de cages à poissons est passé de 20 en 2019 à 60 aujourd’hui, la carpe de roseau, le cá lang (Hemibagrus guttatus), le tilapia rouge et le tilapia sont les espèces les plus élevées.

Pour diversifier ses produits, la coopérative a coopéré avec la compagnie par actions de commerce de fournitures pharmaceutiques et médicales Khai Ha de la province voisine de Thai Binh pour cultiver des plantes médicinales. La coopérative réalise un chiffre d’affaires annuel de 4 milliards de dôngs.

Le président de l’Alliance coopérative provinciale, Nguyên Cao Cuong, a fait savoir qu’il y a 390 coopératives agricoles dans la localité. Il a noté que le lien entre la production et la consommation a aidé les coopératives à réduire les coûts des intrants, à augmenter la valeur des produits et à assurer la vente des produits.

Dans les temps à venir, l’alliance continuera à promouvoir le travail de communication sur l’économie collective afin de faciliter l’accès des coopératives à des sources de crédit préférentielles, a-t-il indiqué.

Elle aidera également les coopératives à rejoindre le programme OCOP (À chaque commune son produit) afin d’améliorer la valeur et de créer des marques pour leurs produits, ainsi que d’intensifier les activités de promotion commerciale, a-t-il ajouté.

Hung Yên s’efforce d’avoir 1.500 coopératives et groupes coopératifs d’ici 2030, dont au moins 60% devront opérer avec efficacité et 15% appliqueront la haute technologie dans la production, la conservation de produits.

VNA/CVN