Hung Yên présente ses atouts aux investisseurs vietnamiens et tchèques à Prague

Le renforcement des liens avec la communauté d’affaires vietnamienne en Europe et les entreprises tchèques, la recherche d’opportunités pour attirer des capitaux, des technologies et des compétences en gestion, ainsi que l’élargissement des marchés d’exportation ont été au cœur d’un séminaire de mise en relation et de promotion des investissements entre la province de Hung Yên (Nord) et des entreprises et investisseurs, organisé le 19 août à Prague.

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Photo : VNA/CVN

L’événement a été organisé par l’ambassade du Vietnam en République tchèque, sous la présidence de l’ambassadeur Duong Hoài Nam, dans le cadre d’une mission de promotion du commerce et de l’investissement d’une délégation de Hung Yên en République tchèque, en Autriche et en Hongrie.

Les responsables provinciaux ont présenté les orientations de développement socio-économique de Hung Yên, sa planification, son potentiel et ses politiques d’attraction des investissements, en mettant l’accent sur sa situation géographique, ses infrastructures de transport, ses disponibilités foncières ainsi que son réseau de zones et de pôles industriels.

La province s’emploie à améliorer les infrastructures de ses zones et pôles industriels, le climat des investissements et la réforme des procédures administratives.

Photo : VNA/CVN

Les représentants de la communauté d’affaires vietnamienne en République tchèque et en Europe ont estimé que leurs réseaux d’affaires, leurs partenariats et leurs connaissances du marché pourraient aider les entreprises vietnamiennes à accéder aux capitaux, aux technologies et aux marchés européens.

Plusieurs entreprises et organisations tchèques ont également manifesté leur intérêt pour les possibilités de coopération au Vietnam.

Les discussions ont mis en évidence un important potentiel de coopération entre Hung Yên, les entreprises tchèques et la communauté d’affaires vietnamienne en Europe, non seulement dans l’investissement direct, mais aussi dans le commerce, les industries de soutien, l’éducation et la formation des ressources humaines.

Les activités de promotion de l’investissement devraient désormais passer de la présentation des potentiels à la recherche de partenaires, à l’identification de secteurs prioritaires et à l’élaboration de projets de coopération concrets, afin de renforcer les liens économiques entre Hung Yên, les entreprises vietnamiennes à l’étranger et les partenaires européens.

Après son programme à Prague, la délégation de Hung Yên poursuivra ses activités de promotion du commerce et de l’investissement en Autriche et en Hongrie, afin d’élargir sa recherche de partenaires et d’opportunités de coopération avec les entreprises européennes.

VNA/CVN