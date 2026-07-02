Hung Yên attire 179 nouveaux projets d’investissements

Au cours du premier semestre, la province de Hung Yên (Nord) a attiré 179 nouveaux projets d'investissement, dont 141 projets nationaux représentant plus de 46.372 milliards de dôngs et 38 projets d'investissement direct étranger (IDE), pour un montant total de plus de 652 millions de dollars.

>> Pham Quang Ngoc élu secrétaire du Comité provincial du Parti de Hung Yên

>> La province de Hung Yên mise sur le stockage d’énergie par batteries

>> Green SM Bike étend ses services à 19 provinces et villes à travers le Vietnam

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Sur la même période, 105 projets ont bénéficié d'un ajustement de leur capital, dont 57 projets nationaux et 48 projets à capitaux étrangers, avec des investissements supplémentaires de 2.860 milliards de dôngs et 209 millions de dollars. Ainsi, le montant cumulé des nouveaux investissements et des augmentations de capital s'élève à 49.232 milliards de dôngs et à plus de 862 millions de dollars.

À ce jour, la province recense 4.189 projets d'investissement en cours de validité, dont 3.219 projets nationaux et 970 projets à capitaux étrangers, représentant un capital d'investissement total enregistré d'environ 826.000 milliards de dôngs et de plus de 18 milliards de dollars.

Afin de renforcer son attractivité, Hung Yên poursuit l'accélération des réformes administratives, l'amélioration de sa compétitivité ainsi que le développement des infrastructures socio-économiques. Les autorités accordent une priorité particulière aux infrastructures de transport, à la transformation numérique et à la libération du foncier, afin de créer un environnement d'investissement plus favorable et d'attirer davantage de projets dans les zones et grappes industrielles de la province.

VNA/CVN