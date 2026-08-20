Vietnam - Israël : de nouvelles perspectives de coopération technologique

Le Vietnam et Israël souhaitent renforcer leur coopération technologique, notamment dans l’IA et les nouvelles technologies.

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L’ambassadeur du Vietnam en Israël et le responsable de FPT Vietnam en Israël (FPT Israel) ont récemment rencontré des experts, scientifiques et entrepreneurs israéliens du secteur technologique afin d’examiner les possibilités de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyên Ky Son, a souligné que les sciences, les technologies, l’innovation et l’intelligence artificielle (IA) devenaient des moteurs importants du développement du Vietnam. Il a souligné que l’application de l’IA et des nouvelles technologies devait aller de pair avec les exigences en matière de sécurité et de protection des données.

Selon lui, la coopération entre le Vietnam et Israël devrait viser à rapprocher les deux écosystèmes de science, de technologie et d’innovation, tout en valorisant les atouts complémentaires de chaque partie, afin de développer des modèles de coopération concrets, efficaces et durables.

Au cours de la rencontre, les experts israéliens ont présenté plusieurs domaines technologiques présentant un potentiel de coopération, notamment l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies quantiques, les données, les technologies médicales ainsi que les applications de l’IA au sein des entreprises.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont également échangé sur l’expérience israélienne en matière de mise en place d’institutions, de mécanismes et de politiques visant à promouvoir l’innovation.

Elles sont convenues de poursuivre leurs échanges afin d’identifier des domaines et des projets de coopération concrets, tout en mettant en relation des experts, des entreprises et des organismes de recherche israéliens avec des partenaires appropriés au Vietnam.

Elles ont également décidé d’étudier la possibilité d’organiser une visite au Vietnam d’une délégation d’experts technologiques israéliens afin de mieux comprendre les besoins réels, de présenter leurs capacités et de promouvoir de nouvelles possibilités de coopération dans les temps à venir.

À l’issue de la réunion, Bùi Vinh Thang, représentant de FPT Vietnam en Israël, a eu des échanges séparés avec plusieurs partenaires technologiques israéliens sur les possibilités de mettre en œuvre des activités de coopération concrètes.

VNA/CVN