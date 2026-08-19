Vietjet inaugure la liaison directe Colombo - Hô Chi Minh-Ville

L’aéroport international Bandaranaike de Colombo, au Sri Lanka, a vibré au rythme de l’accueil du premier vol Vietjet reliant Colombo à Hô Chi Minh-Ville, une nouvelle liaison directe entre deux destinations emblématiques du Sri Lanka et du Vietnam.

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Vietjet/CVN

La nouvelle liaison a été chaleureusement accueillie et saluée par Anura Karunathilake, ministre sri-lankais des Ports et de l’Aviation civile, également ministre de l’Énergie ; Ruwan Ranasinghe, vice-ministre du Tourisme du Sri Lanka ; Trinh Thi Tâm, ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka et aux Maldives, Poshitha Perera, ambassadeur du Sri Lanka au Vietnam, ainsi que par les dirigeants de Vietjet, des représentants des autorités compétentes et des habitants des deux pays. Cette nouvelle ligne contribue à renforcer les connexions entre le Vietnam et le Sri Lanka et à élargir les possibilités de commerce, de tourisme et d’échanges culturels entre les deux nations.

La liaison Colombo - Hô Chi Minh-Ville propose trois vols aller-retour par semaine, les mardis, jeudis et samedis. Les vols au départ de l’aéroport de Tân Son Nhât (Hô Chi Minh-Ville) décollent à 18h15, heure locale, et atterrissent à l’aéroport international Bandaranaike de Colombo à 21h50. Dans le sens inverse, les vols quittent Colombo à 23h00 et arrivent à Hô Chi Minh-Ville à 05h55 le lendemain (heure locale).

Colombo constitue une porte d’entrée idéale pour partir à la découverte du "joyau de l’océan Indien", le Sri Lanka, célèbre pour ses plages tropicales envoûtantes, ses collines couvertes de plantations de thé, son riche patrimoine historique et la diversité de ses écosystèmes. De son côté, Hô Chi Minh-Ville est l’un des principaux centres économiques, culturels et touristiques du Vietnam.

La nouvelle liaison permet non seulement de raccourcir le trajet entre le Sri Lanka et le Vietnam, mais aussi de faciliter la découverte des particularités de chacune des deux destinations. Elle offre également aux voyageurs la possibilité de poursuivre leur voyage grâce au vaste réseau de Vietjet en Asie-Pacifique, en Australie et au-delà, faisant ainsi office de pont entre les villes, les économies et les populations.

À bord de Vietjet, les passagers bénéficient d’une expérience de voyage moderne, avec une flotte d’appareils économes en carburant et un équipage professionnel et attentionné. Ils peuvent également déguster une sélection de plats chauds, frais et emblématiques du Vietnam et du monde, tels que le phở Thìn, le bánh mì ou encore le café au lait glacé, tout en profitant de programmes culturels et artistiques spécialement proposés à 10.000 mètres d’altitude.

Minh Thu/CVN