Le pays réalise des avancées technologiques grâce à sa politique d’ouverture

Selon Irina Dezhina, Docteure en économie et chercheuse principale à l’Institut de sociologie du Centre fédéral de recherche de l’Académie des sciences de Russie, le Vietnam a réalisé des progrès technologiques significatifs grâce à sa politique d’" ouverture ", à l’attraction des investissements étrangers et au développement des infrastructures.

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Photo : Baotintuc/CVN

Le 18 août, le site du Conseil russe pour les affaires internationales a publié un article consacré aux avancées technologiques du Vietnam. Son auteure, Irina Dezhina, docteure en économie et chercheuse principale à l’Institut de sociologie du Centre fédéral de recherche de l’Académie des sciences de Russie, estime que le Vietnam a réalisé des progrès technologiques significatifs grâce à sa politique d’"ouverture", à l’attraction des investissements étrangers et au développement des infrastructures.

L’article souligne que, d’après l’Indice mondial de l’innovation 2025, le Vietnam se classe au 44e rang sur 139 pays en matière de développement technologique, devant la Russie, classée 60e. En termes d’efficacité globale de l’innovation, le Vietnam occupe la 37e place, nettement devant son classement en matière de ressources mobilisées, qui est de 50e. Le Vietnam figure également parmi les pays dotés d’infrastructures de télécommunications développées, avec une couverture 5G à l’échelle nationale. Selon l’Indice de numérisation des pays 2025, le Vietnam se classe au 10e rang sur 21 économies de la région Asie-Pacifique, derrière Singapour, l’Australie, le Japon, la République de Corée et la Nouvelle-Zélande.

Photo : VNA/CVN

Irina Dezhina estime que le développement rapide des services et des industries fondées sur le savoir, considéré comme un "bond en avant" technologique, repose principalement sur les investissements étrangers et les politiques gouvernementales visant à développer les infrastructures, à promouvoir les exportations et à attirer les IDE. À présent, attirer des IDE dans des projets présentant un fort potentiel de transfert de technologies est devenu une priorité stratégique.

Le tournant dans le développement technologique du Vietnam remonte, selon l’auteure, à la politique de "Renouveau" (Dôi moi) lancée en 1986. Le Vietnam dispose de quatre atouts : sa proximité avec les grands centres de production technologique d’Asie du Sud-Est ; sa position favorable pour accéder aux marchés chinois et indien ; ses ressources en terres rares, essentielles à la production de semi-conducteurs ; ainsi que la restauration rapide des mécanismes de l’économie de marché, qui a favorisé une restructuration de l’économie vers les secteurs technologiques.

Les défis de l’autonomie technologique

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, l’article estime que les succès technologiques du Vietnam ne signifient pas encore que le pays dispose d’une véritable autonomie technologique. Les IDE contribuent largement à la croissance du produit intérieur brut (PIB), mais les transferts de technologies et de compétences managériales vers les entreprises nationales restent limités. Le Vietnam demeure principalement cantonné aux activités à faible valeur ajoutée et à l’assemblage des produits finis. En outre, les dépenses consacrées à la science restent faibles : au cours des sept dernières années, le Vietnam n’a consacré qu’environ 0,42% de son PIB à ce secteur.

Le Vietnam manque également de spécialistes hautement qualifiés, notamment dans les domaines des hautes technologies.

Concernant la coopération entre la Russie et le Vietnam, Irina Dezhina estime que le partenariat stratégique intégral constitue une base permettant de promouvoir la coopération scientifique et technologique ainsi que la formation des ressources humaines, notamment dans le domaine de l’ingénierie. Les secteurs présentant un potentiel comprennent les solutions informatiques (TI) dans le domaine de la cybersécurité, les technologies financières, le développement de logiciels pour le secteur public et la médecine nucléaire. À ce titre, le renforcement de la coopération entre les entreprises technologiques russes de taille moyenne à forte croissance et les entreprises vietnamiennes présente un potentiel important.

Photo : Capture d'écran/VNA/CVN

En conclusion, l’article estime que le Vietnam a réalisé des progrès technologiques rapides grâce au "Renouveau", à l’intégration internationale, à l’attraction des IDE et aux investissements dans les infrastructures. Toutefois, pour parvenir à une plus grande autonomie technologique, le Vietnam doit résoudre les problèmes liés aux ressources humaines hautement qualifiées, aux investissements dans la science, aux capacités de recherche des universités, aux liens entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises nationales ainsi qu’au transfert de technologies.

Ces facteurs seront également déterminants pour savoir si le "bond en avant technologique" du Vietnam pourra se transformer en une capacité d’innovation durable au niveau national.

VNA/CVN