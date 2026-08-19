Phu Tho et une entreprise sud-coréenne signent un protocole d’accord sur des projets dans l’eau et l’énergie

Le Centre de promotion des investissements et de soutien aux entreprises de Phu Tho et la société sud-coréenne Advanced Water Technology Co., Ltd. ont signé, le 19 août, un protocole d’accord portant sur l’étude d’opportunités d’investissement dans les domaines de l’environnement aquatique et de l’énergie dans cette province du Nord.

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Lors de la cérémonie de signature, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Khac Hieu, a déclaré que Phu Tho accordait la priorité aux projets de haute technologie, d’énergie propre, de protection de l’environnement et d’économie circulaire permettant une utilisation efficace des ressources. Ces priorités correspondent également aux orientations de coopération proposées par l’entreprise sud-coréenne.

Photo : VNA/CVN

Nguyen Khac Hieu a estimé que ce protocole d’accord constituait une étape importante dans la concrétisation de la coopération en projets susceptibles de générer des retombées économiques, sociales et environnementales pour la province.

Phu Tho créera des conditions favorables à l’entreprise pour mener des enquêtes et des études et finaliser ses propositions de projets conformément aux plans d’aménagement et aux orientations de développement de la province ainsi qu’à la législation vietnamienne. Les services et organismes provinciaux se coordonneront avec l’entreprise et l’accompagneront dans l’accomplissement des procédures d’investissement, a-t-il précisé.

Le dirigeant provincial a demandé à Advanced Water Technology de travailler en étroite coordination avec les autorités locales afin de finaliser les études portant notamment sur l’envergure, le site d’implantation, le montant des investissements ainsi que l’efficacité économique, sociale et environnementale des projets, servant de base à la formulation d’une proposition officielle et d’une feuille de route détaillée pour leur mise en œuvre.

Cho Sung Yeon, directeur général d’Advanced Water Technology, a déclaré qu’à l’issue d’une visite d’étude du parc industriel de Song Lo 2, l’entreprise appréciait vivement le potentiel et les conditions d’investissement offerts par Phu Tho, ainsi que le soutien des autorités locales.

L’entreprise souhaite poursuivre sa coopération avec la province afin d’étudier et de mettre en œuvre des projets dans les domaines des cartouches filtrantes à charbon actif, du traitement de l’environnement aquatique et de l’énergie, répondant ainsi aux besoins locaux et aux orientations de développement de la province.

Dans le cadre de ce protocole d’accord, les deux parties coordonneront leurs efforts pour mener des études, élaborer des propositions et promouvoir des projets dans les domaines des cartouches filtrantes à charbon actif, de l’environnement aquatique et de l’énergie.

Auparavant, une délégation de l’entreprise sud-coréenne avait effectué une visite sur un site susceptible d’accueillir son projet d’investissement dans le parc industriel de Song Lo 2, développé par la société Vinh Phuc Infrastructure Development JSC.

Fondée en 2010, Advanced Water Technology est une entreprise sud-coréenne spécialisée dans les solutions et technologies intelligentes de traitement de l’eau. Elle développe des systèmes de filtration d’eau de pointe destinés aux ménages et aux collectivités, contribuant ainsi à la protection de l’environnement.

VNA/CVN