Un fonds belge propose des investissements et des projets de soutien à Hung Yên

Une délégation de travail, conduite par l’ambassadeur de Belgique au Vietnam, Karl Van Den Bossche, a tenu jeudi 19 mars une séance de travail avec le Comité du Parti de la province septentrionale de Hung Yên, afin de proposer la mise en œuvre de plusieurs programmes et projets dans la région.

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Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur a rappelé que, lors d’une récente rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, ce dernier avait salué la bonne volonté et l’engagement de la Belgique en faveur du Vietnam, notamment dans la restauration de l’environnement, la gestion des conséquences de l’agent orange/dioxine, et la création d’emplois, en particulier pour les victimes de ce produit chimique toxique.

Selon lui, les ressources financières destinées à soutenir la réparation des conséquences de la guerre au Vietnam sont acheminées via le Fonds d’Impact Aquitara I, le Fonds de Développement des Infrastructures Aquitara et le Fonds Philanthropique Aquitara. Ces fonds opèrent sous la gestion et la supervision de l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) de Belgique, garantissant professionnalisme, capacité financière et conformité aux normes internationales.

La Belgique et l'écosystème Aquitara ont manifesté leur intérêt pour investir et mener des actions caritatives au Vietnam en général, et dans la province de Hung Yen en particulier. Ils ont appelé la province à faciliter la mise en œuvre de leurs programmes et projets, notamment en mettant à disposition des terrains libérés, disposant d’un cadre juridique complet et situés dans des zones planifiées, telles que des zones industrielles écologiques ou des zones de développement économique. Sur ces terrains, les fonds prévoient d'investir 200 millions de dollars supplémentaires pour développer un parc éco-industriel moderne et intégré.

Le Fonds Philanthropique Aquitara a également proposé de créer des moyens de subsistance durables pour les familles des victimes de l’agent orange/dioxine, en développant une chaîne de supérettes à Hanoï et à Hung Yên, avec l’objectif d’étendre ce modèle à l’ensemble du pays.

Pour sa part, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Huu Nghia, a exprimé sa gratitude pour le soutien et la bienveillance du Roi, de la Reine, du gouvernement et du peuple belges face aux conséquences de la guerre au Vietnam.

Saluant les initiatives proposées, notamment celles visant à créer des moyens de subsistance pour les victimes de l’agent orange/dioxine, il les a qualifiées de pratiques et humanitaires, soulignant qu’elles pourraient être mises en œuvre rapidement. Concernant les autres propositions, il a insisté sur la nécessité pour les parties concernées de mener des études et des discussions approfondies afin de garantir leur conformité avec la législation et la réglementation vietnamiennes.

VNA/CVN