La transformation numérique accélère la modernisation du secteur bancaire

La technologie et les données s’intègrent de plus en plus profondément dans les activités bancaires au Vietnam, de l’ouverture instantanée de comptes aux paiements transfrontaliers et à la numérisation des processus de crédit. Cette accélération de la transformation numérique s’accompagne toutefois d’exigences croissantes en matière de sécurité, de protection des données et de lutte contre la fraude numérique.

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Photo : VNA/CVN

De nombreuses opérations autrefois réalisées au guichet tiennent désormais sur un écran, tandis que des procédures qui pouvaient prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, sont aujourd’hui effectuées en quelques minutes. Identification, ouverture de compte, paiement ou encore octroi de crédit : les banques intègrent la technologie et les données à chaque étape du parcours client, afin non seulement de raccourcir les délais, mais aussi de renforcer les dispositifs de protection dans l’environnement numérique.

Lors de l’événement "Transformation numérique du secteur bancaire en 2026", organisé sur le thème "Banque intelligente à l’ère des données et de l’IA", le directeur général de l’ACB, Tu Tiên Phat, a indiqué que sa banque avait mis en place un processus d’identification électronique (eKYC) permettant une ouverture de compte rapide et sécurisée. Le système d’approbation automatisé permet aux clients d’obtenir un compte et une carte après une seule inscription. Qu’ils utilisent la lecture de la puce de leur carte d’identité ou l’application VNeID, ils sont soumis à une authentification multicouche conforme aux normes internationales.

Au sein de la Sacombank, le directeur général adjoint Nguyên Hoàng Hai a précisé que l’identification électronique pouvait être effectuée en cinq secondes grâce à l’eKYC, à l’authentification de la carte d’identité biométrique, à la connexion à VNeID et à l’ouverture d’un compte sur une plateforme numérique intégrée. Ce dispositif permet ensuite d’accéder de manière continue à différents services, notamment les paiements, les transferts d’argent, les cartes, l’épargne, l’investissement et la gestion financière.

La transformation numérique s’étend également aux paiements transfrontaliers. En coopération avec la Société nationale des paiements du Vietnam (NAPAS), la Sacombank fait partie des établissements pionniers dans le déploiement de solutions de paiement par QR code en République de Corée, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, en Chine et à Singapour. Les visiteurs étrangers peuvent ainsi utiliser leur application nationale pour payer au Vietnam, tandis que les Vietnamiens voyageant à l’étranger peuvent utiliser Sacombank Pay pour scanner un QR code et effectuer leurs paiements. Selon la banque, cette solution contribue au développement du tourisme et ouvre également des perspectives commerciales pour des millions de détaillants, de ménages commerçants et d’entreprises vietnamiennes.

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La technologie et les données jouent parallèlement un rôle croissant dans le crédit. Selon Tu Tiên Phat, à l’ACB, le développement du crédit sans garantie nécessite une meilleure compréhension du comportement des clients, au-delà des seules données de paiement. Pour les prêts destinés aux ménages commerçants, les banques doivent notamment pouvoir analyser les flux financiers, les paiements d’impôts, les cotisations d’assurance sociale et d’autres comportements afin de disposer d’une base plus complète pour leurs décisions de crédit.

Selon lui, le Vietnam dispose de conditions favorables à l’exploitation des données, même si certaines limites subsistent. La mise en place de connexions et de mécanismes de partage des données entre les services fiscaux, l’assurance sociale et d’autres organismes publics devrait créer de nouvelles conditions pour renforcer leur utilisation dans les activités de crédit.

Enfin, selon Hoàng Minh Tiên, chef adjoint du Département des technologies de l’information de la Banque d’État du Vietnam, de nombreuses banques vietnamiennes utilisent déjà l’intelligence artificielle dans leurs activités internes et dans leurs services à la clientèle, notamment à travers des chatbots. L’IA contribue à l’analyse des données, à la formulation de propositions pour certaines décisions professionnelles et à l’assistance des employés comme des clients.

La Banque d’État encourage ainsi les établissements de crédit à poursuivre la transformation numérique complète de leurs activités essentielles, selon un modèle de banque numérique fondé sur les données, tout en renforçant l’exploitation de la base nationale de données sur la population et des bases de données spécialisées.

VNA/CVN