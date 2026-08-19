Priorité aux produits générant des transactions réelles au Centre financier international

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a présidé, dans l’après-midi du 19 août à Hanoï, une réunion du Conseil d’administration du Centre financier international, organisée en visioconférence avec Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville.

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Selon un rapport présenté par le ministère des Finances, le projet de création d’un Centre financier international s’inscrit dans les orientations stratégiques définies par le Parti communiste du Vietnam, notamment dans les conclusions du Bureau politique, les documents des XIIIe et XIVe Congrès nationaux du Parti ainsi que la Conclusion n° 18-KL/TW.

Le cadre juridique spécifique nécessaire à son fonctionnement est désormais largement constitué. Il comprend notamment la Résolution n° 222/2025/QH15 de l’Assemblée nationale, neuf décrets d’application, un plan de développement et un règlement de fonctionnement. Le mécanisme national de coordination a également été consolidé avec la mise en place du Conseil d’administration.

Le ministère des Finances a indiqué que les organes de gestion du Centre financier international à Dà Nang et à Hô Chi Minh-Ville avaient publié, le 11 août, les premières procédures relatives à l’enregistrement des entreprises et à la reconnaissance des membres. Les deux villes ont parallèlement mobilisé des ressources humaines et techniques, développé leurs infrastructures et renforcé leurs activités de promotion des investissements afin d’attirer des investisseurs et des experts internationaux.

Pour la période à venir, le ministère préconise de privilégier l’achèvement des conditions concrètes de fonctionnement plutôt que la mise en place simultanée d’une multitude de mécanismes. Il recommande également d’accélérer l’élaboration des textes réglementaires nécessaires, harmonisés entre les deux sites, et de mettre l’accent sur les dispositions ayant un impact direct sur les opérations et l’attractivité du Centre.

S’agissant des nouveaux produits et services financiers, les autorités souhaitent qu’ils répondent aux besoins de l’économie réelle, respectent les engagements internationaux du Vietnam et garantissent la sécurité nationale. Les produits déjà dotés d’une base juridique solide ou présentant un faible niveau de risque seront privilégiés, tandis que les produits plus risqués feront l’objet d’expérimentations encadrées.

Dans cette perspective, six catégories de produits prioritaires ont été proposées : les fonds d’investissement et la gestion d’actifs, les actifs numériques adossés à des actifs réels, les crédits carbone internationaux, les plateformes d’échange de matières premières et de produits dérivés, les technologies financières (fintech) ainsi que les obligations émises au sein du Centre financier international.

À l’issue de la réunion, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a souligné l’importance stratégique et l’urgence du développement du Centre financier international, dans un contexte où les besoins de financement de l’économie vietnamienne demeurent considérables, notamment pour atteindre les objectifs de croissance à deux chiffres fixés par le gouvernement.

Il a rappelé que, malgré les difficultés rencontrées durant la phase de préparation, les questions institutionnelles et organisationnelles avaient pour l’essentiel été réglées. L’objectif immédiat consiste désormais à assurer le fonctionnement fluide du Centre, à attirer des membres, à développer des produits financiers adaptés et à concrétiser rapidement des opérations d’investissement.

Le vice-Premier ministre a également estimé que le récent relèvement du statut du marché boursier vietnamien ouvrait de nouvelles perspectives. Il a notamment évoqué l’annonce attendue le 21 août par FTSE Russell concernant l’intégration de plusieurs valeurs vietnamiennes dans ses indices mondiaux, une évolution susceptible d’attirer de grands fonds d’investissement internationaux au Vietnam. Cette dynamique représente, selon lui, une opportunité pour Đà Nẵng et Hô Chi Minh-Ville de promouvoir activement le Centre financier international auprès des investisseurs étrangers.

Nguyen Van Thang a demandé au ministère des Finances d’achever rapidement la conception des nouveaux produits financiers, de finaliser les propositions relatives au modèle de gestion du Centre et de présenter ses recommandations au Premier ministre avant la fin du mois d’août.

Il a insisté sur la nécessité d’identifier clairement, pour chaque produit, son fondement juridique, les organismes responsables, les mécanismes de supervision ainsi que le calendrier de mise en œuvre.

« Il faut donner la priorité aux produits capables de générer des transactions réelles », a-t-il souligné, appelant les ministères, les collectivités locales et les organismes de gestion de Dà Nang et de Hô Chi Minh-Ville à renforcer leur coordination afin d’assurer le développement concret, efficace et durable du futur Centre financier international du Vietnam.

VNA/CVN