Procédures administratives

Le ministère de la Construction vise la satisfaction des citoyens et entreprises

Le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, a annoncé que son ministère vise d'ici 2030 un taux de satisfaction des citoyens et des entreprises de 100% dans le traitement des procédures administratives, conformément à sa stratégie de transformation numérique pour la période 2025-2030.

D'ici 2030, toutes les procédures administratives éligibles devront être intégralement disponibles en ligne, les dossiers traités de manière dématérialisée et les utilisateurs identifiés et authentifiés de manière unifiée via le système d'identification électronique VNeID. Les résultats seront délivrés sous format numérique.

Photo : VNA/CVN

Le ministère prévoit également que 100% des missions confiées par le gouvernement et le Premier ministre soient suivies et évaluées à l'aide de données numériques, et que l'ensemble des dossiers de travail soient traités sur l'environnement numérique, à l'exception de ceux relevant du secret d'État.

Un centre de données du ministère sera mis en place pour gérer les bases de données nationales et partagées, ainsi qu'un centre d'innovation connecté aux entreprises technologiques, instituts et universités. Des infrastructures de l'Internet des objets seront développées dans des domaines tels que les infrastructures urbaines, le transport intelligent et la gestion des bâtiments.

Le ministère s'engage également à garantir la sécurité des systèmes d'information et à rétablir leurs activités dans les 24 heures en cas d'incident.

La numérisation complète des services du ministère de la Construction vise à créer un écosystème de big data centralisé et standardisé. Cet écosystème permettra d'exploiter efficacement les données en temps réel pour l'élaboration de rapports statistiques, de prévisions, de planification politique et de stratégies de développement. À partir de là, la gestion et la direction s'appuieront sur des plateformes numériques, et les données numériques seront connectées et interconnectées du niveau central au niveau local.

Le ministère estime que la modernisation de l'administration et la transparence accrue des processus sont des leviers essentiels pour améliorer la qualité de ses services.

VNA/CVN