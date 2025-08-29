Le navire CBS 8001 de la Garde côtière du Vietnam conclut sa visite en Indonésie.

Le navire CBS 8001 de la Garde côtière du Vietnam (VCG) a quitté vendredi 29 août Jakarta, concluant avec succès une visite amicale marquée par des échanges et des activités conjointes avec les garde-côtes indonésiens (Bakamla).

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la cérémonie d’adieu au port de Tanjung Priok, le colonel Nguyên Trân Dông, commandant adjoint de la région 3 de la VCG et chef de la délégation vietnamienne, a remercié la Bakamla pour son accueil chaleureux et sa coopération efficace tout au long de la visite.

Il a souligné que ce voyage du 25 au 29 août, la première visite officielle d’un navire de la VGC en Indonésie en 2025, avait contribué à renforcer l’amitié, la coopération, la compréhension mutuelle et la confiance entre les deux garde-côtes.

Le contre-amiral Ivan Gatot Prijanto, chef du département de formation de la Bakamla, a hautement apprécié les résultats de la visite du CBS 8001 et a exprimé l’espoir d’une coopération plus concrète et plus efficace entre les deux parties à l’avenir.

Au cours de sa visite, la délégation de la VCG a rendu des visites de courtoisie au vice-amiral Irvansyah, chef de la Bakamla, et au gouverneur de Jakarta, Pramono Anung Wibowo.

Lors de ces rencontres, les deux parties ont souligné l’importance de favoriser la collaboration dans divers domaines, notamment entre les services de police maritime, conformément au Partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Indonésie.

Elles ont souligné l’importance cruciale du renforcement de la coopération pour garantir la sécurité et la sûreté en mer, compte tenu des frontières maritimes communes des deux pays, notamment dans le contexte des tensions croissantes dans les eaux régionales.

La délégation a également participé à des échanges sportifs et à des activités culturelles avec ses homologues indonésiens à Jakarta. Les deux forces ont notamment mené des exercices conjoints en mer, renforçant ainsi la confiance mutuelle et l’interopérabilité.

VNA/CVN