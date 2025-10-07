Vietnam et Philippines unis pour la sécurité maritime

À l’occasion du 10 e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique Vietnam - Philippines (2015 - 2025), et en vue de célébrer le 50 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1976 - 2026), le navire de la Garde côtière vietnamienne 8002 , appartenant à l’escadron 21 de la II e Région, a effectué une visite de travail auprès des garde-côtes philippins au début du mois d’octobre.

Selon le colonel Lê Huy, commissaire politique de la IIe Région de la Garde côtière du Vietnam, il s’agit de la deuxième mission du navire 8002 dans le cadre d’une visite et d’un échange professionnel avec les garde-côtes philippins.

Cette activité s’inscrit dans la politique de diplomatie de défense active, ouverte et proactive du Parti et de l’État vietnamien, en vue de renforcer l’amitié, la compréhension mutuelle et la confiance entre les deux forces chargées de l’application de la loi en mer.

Elle témoigne également de la détermination et des capacités d’intégration internationale de la Garde côtière vietnamienne, tout en contribuant à approfondir la coopération amicale et globale Vietnam - Philippines, au service de la paix, de la sécurité et de la prospérité dans la région.

La délégation vietnamienne, dirigée par le général de brigade Trân Quang Tuân, commandant de la IIe Région de la Garde côtière, a mené plusieurs activités dans le cadre de cette visite, notamment une visite de courtoisie aux autorités de la ville de Cebu, la tenue de la deuxième conférence bilatérale entre les deux forces, des échanges sportifs, ainsi que des visites de sites culturels et historiques de la ville philippine.

La mission a également permis des exercices conjoints avec les garde-côtes philippins dans les domaines de la recherche et du sauvetage, ainsi que de la prévention et de la lutte contre les incendies en mer.

Lors des rencontres officielles, le général de brigade Trân Quang Tuân a affirmé que la Garde côtière vietnamienne attache une grande importance à la coopération traditionnelle et amicale avec les garde-côtes et les autres forces chargées de l’application de la loi maritime des Philippines, en particulier dans les domaines de la coordination en matière de recherche et de sauvetage, du soutien aux pêcheurs, ainsi que du partage d’expériences opérationnelles, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité en Mer Orientale.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération substantielle dans les temps à venir, à travers l’intensification des échanges de délégations, des formations conjointes, des entraînements spécialisés et de la coordination opérationnelle en mer. Elles ont en outre réaffirmé leur volonté de promouvoir un partenariat toujours plus profond, efficace et durable entre les deux gardes côtières.

