Turquie : 16 morts et 30 blessés dans deux accidents de la route

Seize personnes personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans deux accidents de la route en Turquie, ont annoncé dimanche 1 er février les autorités turques.

>> Turquie : sept morts et onze blessés dans un accident de car

>> Turquie : une explosion signalée dans une raffinerie du Nord-Ouest du pays

Photo : AFP/VNA/CVN

Un accident de bus s'est produit à Antalya, grande ville touristique située dans le Sud de la Turquie.

"Le chauffeur du bus n'a malheureusement pas survécu malgré tous les efforts déployés. Le bilan des victimes s'élève donc à neuf morts", a annoncé le gouverneur d'Antalya, Hulusi Sahin. Le précédent bilan faisait état de 8 morts. 25 personnes ont également été blessées.

Transportant 34 passagers de Tekirdag (ouest) vers Antalya, l'autocar s'est renversé dimanche matin 1er février à 10h20 (7h20 GMT) au bord de l'autoroute devenue glissante à cause de la pluie, a précisé le gouverneur.

"Il y avait également du brouillard. C'est un carrefour où il ne fallait pas rouler vite, or il semble que le bus s'y soit engagé à vive allure", a affirmé M. Sahin.

Parmi les 25 blessés, sept sont dans un état grave, a-t-il ajouté, sans préciser s'il y avait des ressortissants étrangers parmi les victimes.

Sept personnes été tuées et cinq ont été blessées dans un autre accident survenu à Burdur, sur l'autoroute Antalya-Isparta, dans le sud de la Turquie, a rapporté l'agence privée DHA.

Station balnéaire située au bord de la Méditerranée, Antalya accueille de nombreux touristes locaux et étrangers durant toute l'année.

AFP/VNA/CVN