Pakistan : au moins 40 morts après la chute d'un bus dans un ravin

Un accident de bus a fait au moins 40 morts au Pakistan, le véhicule ayant chuté dans un ravin après une sortie de route dans une région de montagne de l'Ouest du pays, ont indiqué les autorités.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Un bus reliant Quetta à Peshawar a fait une chute dans un profond ravin dans la région montagneuse de Dana Sar (...) On dénombre 40 morts et 11 blessés", a déclaré Sanaullah Sherani, responsable du centre des urgences du district de Zhob, un bilan confirmé par les autorités du Baloutchistan.

Trois blessés sont dans un état critique, a indiqué M. Sherani. "Le bus a fait une chute d'environ 21 à 24 mètres dans le ravin", a-t-il décrit.

Selon lui, "l'accident s'est produit dans une région montagneuse accidentée, donc les équipes de secours ont rencontré d'importantes difficultés lors de la phase initiale de l'opération".

Des équipes de secours des provinces du Baloutchistan (Sud-Ouest) et du Khyber Pakhtunkhwa (Nord-Ouest) sont intervenues sur place, a précisé Shahid Rind, porte-parole du ministre de la province du Baloutchistan.

Les accidents de la route sont fréquents au Pakistan en raison d'une application approximative du code de la route, des excès de vitesse et de normes de sécurité routière insuffisantes.

AFP/VNA/CVN