Clôture du premier Forum populaire Vietnam - Russie

Le premier Forum populaire Vietnam - Russie s'est clôturé le 1 er octobre à Hanoï, après près de deux jours de travail, marquant un jalon important dans le cadre des célébrations du 75 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

>> Le président de la Douma d’État russe conclut sa visite officielle au Vietnam

>> Ouverture du premier Forum populaire Vietnam - Russie à Hanoï

>> Renforcer la coopération entre la VNA et les organes de presse de Saint-Pétersbourg

Photo : VNA/CVN

Durant le forum, les délégués des deux parties ont présenté de nombreuses interventions portant sur la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la santé, de l'économie, du commerce, du droit, du tourisme, de la culture, de l'éducation, des arts ainsi que de l'industrie culturelle.

Lors de la séance de clôture, Phan Anh Son, président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, a salué le succès du forum, qui a pleinement atteint ses objectifs. Les débats ont été riches et dynamiques, mettant en avant les questions d'intérêt commun et illustrant l'engagement et la responsabilité des participants dans le renforcement des relations bilatérales.

Selon lui, le partenariat Vietnam - Russie dispose encore d'un énorme potentiel, notamment dans les domaines économique, commercial et d'investissement. Il a souligné l'importance d'intensifier la diplomatie populaire, en s'appuyant sur les réseaux d'entreprises, les jumelages locaux et les échanges culturels.

Phan Anh Son a également appelé à promouvoir davantage la coopération dans la science et la technologie, la transformation numérique, la culture et les arts, à travers les universités, instituts de recherche et établissements artistiques. Il a enfin insisté sur la nécessité de renforcer la coopération législative, tant au niveau central que local.

S'exprimant à la clôture du forum, Vyacheslav G. Kalganov, vice-président du Comité des affaires extérieures de Saint-Pétersbourg, a adressé ses remerciements aux amis vietnamiens, aux délégués internationaux ainsi qu'aux médias des deux pays pour leurs contributions au succès de l'événement.

Il a affirmé que le peuple russe continuerait à cultiver l'amitié entre les deux nations à travers des actions concrètes et efficaces, notamment dans les domaines économique et communautaire.

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), Vyacheslav G. Kalganov a souligné l'importance accordée par la Russie, et particulièrement par Saint-Pétersbourg, à la coopération avec le Vietnam et ses partenaires locaux. Outre Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong et Thanh Hoa, Hanoï deviendra en 2025 la ville jumelée de Saint-Pétersbourg.

Ce jumelage, a-t-il précisé, constitue une fierté et une base solide pour approfondir l'amitié traditionnelle et promouvoir les échanges économiques, touristiques et culturels, tout en plaçant la diplomatie populaire au cœur des efforts de rapprochement entre les deux peuples.

VNA/CVN