Le président de l'AN du pouvoir populaire de Cuba rend hommage au Président Hô Chi Minh

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam et de la coprésidence de la 2ᵉ session du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba, le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et du Conseil d'État de Cuba, Esteban Lazo Hernández, accompagné de la délégation cubaine, est allé le 1 er octobre rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée à Hanoï.

La délégation cubaine ont déposé une couronne de fleurs au mausolée en commémoration du Président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale et grand homme de la culture du Vietnam.

Elle a également déposé une gerbe au Mémorial des héros morts pour la Patrie dans la rue de Bac Son, près du mausolée.

Dans la même journée, la délégation cubaine a déposé une gerbe au pied de la statue de José Martí, héros national de Cuba.

Né en 1853 à La Havane, José Martí fut un penseur, un homme de culture et un révolutionnaire emblématique d'Amérique latine, tombé au combat en 1895 pour l'indépendance de son pays.

Bien que séparés par des milliers de kilomètres, le Vietnam et Cuba entretiennent une relation de solidarité traditionnelle, d'amitié spéciale et de coopération intégrale, devenue un modèle exemplaire dans les relations internationales.

Au cours de ces 65 dernières années, l'amitié spéciale, fidèle et pure, rare entre le Vietnam et Cuba n'a cessé d'être consolidée et développée, contribuant à renforcer la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans leurs régions respectives et dans le monde entier.

La visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et du Conseil d'État de Cuba, Esteban Lazo Hernández revêt une une importance particulière à plusieurs égards. Elle ne constitue pas seulement un échange de haut niveau régulier entre les deux AN, mais représente également un événement politique et diplomatique majeur, contribuant à consolider et à développer davantage les liens de solidarité et d'amitié traditionnelles particulières entre le Vietnam et Cuba.

