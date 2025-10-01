Réunion sur le fonctionnement de l'administration locale à deux niveaux

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé dans l’après-midi du 1 er octobre à Hanoï une réunion du gouvernement consacrée à l’évaluation et au suivi de la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux ainsi qu’à l’examen des difficultés rencontrées.

Y ont participé les vice-Premiers ministres, le vice-secrétaire du Comité du Parti du gouvernement, les ministres, les chefs d’organismes relevant du gouvernement et des représentants des organes du ressort central.

S'exprimant à la réunion, le Premier ministre a rappelé la récente publication par le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central de la Conclusion N°195 sur l’organisation du système politique et des administrations locales à deux niveaux. Ce document fixe des tâches précises, notamment l’évaluation de la faisabilité en matière de décentralisation de compétences.

Après trois mois de mise en œuvre, le modèle montre des avancées positives : les organes locaux ont été consolidés, leur fonctionnement est fluide et continu, au service de la population. La réforme administrative et la transition numérique ont enregistré des résultats notables, avec plus de 7 millions de dossiers en ligne traités, dont 91% dans les délais et plus de 3.100 centres de services publics au niveau communal mis en place. Les mesures de rationalisation ont permis d’économiser le budget et de réaffecter certaines infrastructures à l’usage communautaire, bénéficiant d’un large soutien de la population.

Cependant, le Premier ministre a relevé plusieurs obstacles : capacités limitées de gestion et de transformation numérique au niveau de base, surcharge de travail dans certaines zones, lenteur dans la publication de textes d’application, difficultés en matière d’infrastructures et de ressources humaines, systèmes de services publics en ligne encore défaillants, ainsi que retards persistants dans le règlement des régimes sociaux.

Il a exhorté les participants à proposer des solutions immédiates pour lever ces blocages, en clarifiant les responsabilités, les causes et les délais de mise en œuvre. Il a également souligné la nécessité de simplifier les procédures interconnectées dans les domaines du foncier, de la construction, de l’état civil et de l’assurance, afin de réduire les déplacements inutiles pour les citoyens et d’améliorer l’efficacité de l’action publique.

