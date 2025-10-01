Nomination du nouveau secrétaire du Comité provincial du Parti de Dông Thap

La province de Dông Thap (Sud) a officiellement ouvert le 1 er octobre le premier Congrès de son organisation du Parti pour le mandat 2025-2030, placé sous le thème ambitieux de "Construire une organisation du Parti et un système politique sains et solides ; promouvoir l'innovation, développer rapidement l'industrie ; construire une agriculture écologique et moderne ; améliorer la qualité de vie des citoyens ; assurer une défense et une sécurité nationales inébranlables".

Lors de la cérémonie d'ouverture, Lê Quôc Phong, secrétaire du Comité provincial du Parti de Dông Thap pour le mandat 2020-2025, a souligné la ferme détermination du Parti provincial à atteindre de nombreux objectifs fixés, notamment une croissance économique significative, une restructuration économique réussie et des investissements substantiels dans les infrastructures socio-économiques.

Nguyên Hai Trâm, secrétaire permanent adjoint du Comité provincial du Parti, a dressé un bilan détaillé des réalisations importantes des cinq dernières années. Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, les changements climatiques et les fluctuations économiques mondiales, la province a atteint 17 des 23 objectifs fixés. Le taux de croissance annuel moyen du Produit intérieur brut régional (PIBR) a atteint 5,51% sur cette période, portant le PIBR par habitant à environ 85,5 millions de dôngs.

Parallèlement, les recettes du budget de l'État ont enregistré une augmentation moyenne de 2,25% par an. La structure économique a connu une transition positive, marquée par une diminution de la part de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche au profit de l'industrie, de la construction et des services.

La province a orienté ses efforts sur six domaines clés : le développement agricole, la création de produits phares et de régions dynamiques, le soutien aux entreprises et aux startups, le renforcement des infrastructures, le développement des ressources humaines, ainsi que la réforme administrative et l’édification du Parti.

Lors de cette séance d'ouverture, le Bureau politique a nommé Ngô Chi Cuong, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Dông Thap. Le Comité du Parti provincial pour le mandat 2025-2030 est composé de cinquante-trois membres.

Nguyên Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la mobilisation des masse et de l’éducation du Parti, a salué les réalisations remarquables du Comité du Parti, des autorités, des forces armées et de la population de Dông Thap.

Il a par ailleurs exhorté le Comité du Parti provincial à maintenir la construction d'un Parti et d'un système politique sains et solides comme une tâche cruciale, essentielle pour créer un consensus solide au sein du Parti et de la société. Il a également insisté sur l'économie comme priorité centrale, l'exploitation maximale de nouveaux espaces de développement, la promotion de l'image de la province ainsi que la construction d'une culture et d'un peuple exemplaires, civilisés et progressistes.

En outre, Dông Thap est appelée à promouvoir une nouvelle pensée, une nouvelle vision et de nouvelles connaissances dans la direction, la promulgation et la mise en œuvre de ses politiques, a-t-il affirmé.

