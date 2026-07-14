Huê insuffle un nouvel élan à l'áo dài vietnamien

Devenu un véritable patrimoine vivant à Huê, l' áo dài dépasse aujourd'hui le cadre des cérémonies pour s'inscrire dans la vie quotidienne. Porté par les artisans, les créateurs et toute une communauté, il accompagne la stratégie de la ville visant à faire rayonner la culture vietnamienne au-delà des frontières.

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Photo : VNA/CVN

Bien plus qu'un simple héritage culturel, l'áo dài s'impose progressivement comme un élément de la vie contemporaine à Huê. Grâce au projet "Huê - Capitale de l'áo dài", à une série d'activités culturelles d'envergure ainsi qu'à l'engagement des artisans, des créateurs et de la communauté, l'ancienne cité impériale construit un véritable écosystème destiné à préserver, renouveler et promouvoir cette tenue emblématique. Des festivals aux établissements scolaires, en passant par les sites touristiques et les événements internationaux, Huê contribue à affirmer l'áo dài comme l'un des symboles culturels les plus représentatifs du Vietnam.

Dans le cadre majestueux de la Cité impériale de Huê, des centaines de participants vêtus d'áo dài à cinq pans (áo dài ngũ thân), d'áo tấc, de costumes Nhật Bình et d'autres tenues traditionnelles vietnamiennes ont défilé à travers le palais Kiến Trung, le palais Trường Sanh, les galeries Trường Lang et d'autres sites patrimoniaux, offrant un tableau culturel haut en couleur lors du programme "Bách hoa bộ hành" organisé dans le cadre de la Semaine de l'áo dài de Huê 2026. Sans artifices scéniques ni mises en scène spectaculaires, ces silhouettes vêtues d'habits traditionnels se fondant harmonieusement dans le décor patrimonial ont profondément marqué les habitants comme les visiteurs.

La jeunesse redonne vie à l'áo dài

Photos : VNA/CVN

La véritable valeur de cette initiative ne réside pas seulement dans son ampleur ou dans la beauté des costumes, mais aussi dans l'évolution du regard que porte la jeune génération sur le patrimoine culturel. Alors qu'autrefois les costumes traditionnels étaient principalement associés aux cérémonies ou aux spectacles, un nombre croissant de jeunes choisissent aujourd'hui de revêtir l'áo dài traditionnel pour exprimer leur fierté envers l'histoire et l'identité nationale.

L'expérience vécue sur le terrain permet à de nombreux jeunes de mieux saisir la valeur de cet héritage. En portant des tenues inspirées de l'époque de la dynastie des Nguyễn et en déambulant au cœur de la Cité impériale, le passé semble quitter les pages des livres d'histoire pour reprendre vie à travers l'architecture, les étoffes et les pas des participants. C'est aussi ce qui explique que "Bách hoa bộ hành", né d'une initiative spontanée de passionnés de costumes traditionnels, soit devenu un événement culturel organisé dans plusieurs localités du pays.

Selon le comité d'organisation, près de 80% des participants à l'édition 2026 de Huê étaient des jeunes. Ce chiffre témoigne d'une transmission naturelle du patrimoine entre les générations. Les jeunes ne sont plus de simples héritiers de cet héritage : ils en deviennent les acteurs, contribuant à le faire vivre, à le réinventer et à en diffuser les valeurs grâce à une approche en phase avec la société contemporaine.

Cette évolution reflète également la nouvelle orientation de la Semaine de l'áo dài de Huê. Si les premières éditions étaient principalement centrées sur les spectacles artistiques, l'événement propose désormais un large éventail d'expériences culturelles : expositions, soirée dédiée à l'áo dài, démonstrations de danse collective, randonnées à vélo, présentation des métiers traditionnels de la couture et de la broderie, rencontres entre artisans et créateurs, ainsi que de nombreuses activités interactives destinées aux visiteurs.

Grâce à ces initiatives, l'áo dài n'est plus seulement un objet de contemplation, mais devient un patrimoine culturel vivant, pratiqué au quotidien. Les habitants le portent, les artisans en racontent l'histoire, tandis que les visiteurs découvrent la culture de Huê à travers une expérience immersive. Cette participation active de la communauté constitue aujourd'hui le principal moteur de la vitalité et de la transmission durable de ce patrimoine.

Tel est également l'objectif du projet "Huê - Capitale de l'áo dài". Un patrimoine ne peut véritablement perdurer que s'il est préservé, pratiqué et transmis de génération en génération par la communauté. Lorsque le port de l'áo dài devient un choix naturel dans les activités culturelles, éducatives, touristiques ou dans la vie quotidienne, ce vêtement traditionnel ne se contente plus d'être préservé : il continue d'évoluer au rythme de la société contemporaine.

Artisans et créateurs au service du patrimoine

Derrière ce nouvel élan de l'áo dài se trouvent l'engagement et la persévérance de nombreux artisans et créateurs de Huê. Depuis de nombreuses années, ils ne se limitent pas à confectionner de magnifiques tenues ; ils consacrent également leurs efforts à l'étude de l'histoire, à la reconstitution des techniques traditionnelles de couture et de broderie ainsi qu'à la restauration des valeurs originelles du costume vietnamien.

La brodeuse et créatrice Đoan Trang est l'une des figures emblématiques de cette démarche. Nourrie dès son enfance par les souvenirs liés à la Cité impériale de Huê, elle a consacré de longues années à étudier les documents historiques, les motifs décoratifs, les matériaux et les techniques artisanales afin de reconstituer plusieurs costumes de la dynastie des Nguyễn (1802-1945). Parallèlement, elle conserve plusieurs dizaines d'áo dài datant des années 1960 à 1980, véritables témoins de l'évolution historique de cette tenue emblématique du Vietnam.

Parallèlement à la reconstitution des costumes de cour, de nombreux créateurs de Huê ont contribué au retour de l'áo dài ngũ thân dans la vie contemporaine. Des festivals culturels aux établissements scolaires, des sites touristiques aux manifestations communautaires, cette tenue traditionnelle est aujourd'hui de plus en plus présente. De nombreux jeunes choisissent de la porter lors d'occasions particulières pour exprimer leur attachement à la culture nationale.

Cet engouement ouvre également de nouvelles perspectives au secteur de la confection de l'áo dài. Depuis le lancement du projet "Huê - Capitale de l'áo dài", de nombreuses actions de promotion, conférences, défilés et initiatives associant le tourisme ont stimulé le développement des ateliers de couture traditionnels. La demande croissante des visiteurs pour la location, la confection sur mesure et l'expérience du port de l'áo dài contribue à créer des emplois et à améliorer les revenus des artisans.

Peu à peu, un véritable écosystème culturel et économique se construit autour de l'áo dài. Il réunit non seulement les artisans, les créateurs et les ateliers de couture, mais aussi les villages d'artisanat, les sites touristiques, les entreprises du secteur touristique, les espaces d'expériences culturelles et les activités de sensibilisation au patrimoine. Ainsi, la préservation de l'áo dài ne consiste plus seulement à sauvegarder un héritage culturel : elle génère également une valeur économique fondée sur l'identité culturelle vietnamienne.

Huê fait rayonner l'áo dài au-delà des frontières

Photo : VNA/CVN

Parallèlement à son développement au Vietnam, Huê œuvre aussi à faire rayonner l'áo dài à l'international. Les collections de plusieurs créateurs de la ville ont été présentées dans de nombreux pays, contribuant à promouvoir l'image du Vietnam à travers son costume traditionnel. Chaque apparition de l'áo dài sur une scène internationale ou chaque voyageur qui emporte cette tenue à l'issue de son séjour à Huê participe à la diffusion, de manière naturelle et durable, de la culture vietnamienne.

Cette dynamique montre que la préservation de l'áo dài ne consiste plus seulement à conserver un héritage du passé, mais vise désormais à faire vivre un patrimoine tourné vers le présent et l'avenir. Porteurs de l'áo dài, artisans, créateurs, acteurs du tourisme et partenaires des échanges culturels internationaux contribuent ensemble à insuffler une nouvelle vitalité à ce costume emblématique du Vietnam.

Forte de son ambition de devenir la "Capitale de l'áo dài", Huê met progressivement en place un environnement propice à la recherche, à la reconstitution, à la création, à la valorisation et à la promotion de cette tenue traditionnelle. En s'intégrant toujours davantage dans la vie quotidienne, en devenant une expérience incontournable pour les visiteurs et une source de fierté pour la jeune génération, l'áo dài continue d'affirmer son statut de l'un des symboles culturels les plus représentatifs du Vietnam à l'heure de l'intégration internationale.

Mai Trang-Hoàng Lan/CVN