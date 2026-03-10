L’áo dài vietnamien, pont culturel entre le Vietnam et le Laos

Dans la soirée du 9 mars, au cœur de la capitale lao Vientiane, s’est tenue une cérémonie visant à commémorer la Journée internationale des femmes (8 mars) et à marquer le lancement officiel du Club du patrimoine de l’ áo dài vietnamien au Laos.

Photo : VNA/CVN

Organisée sous le thème "Áo dài vietnamien – Connecter les cultures, diffuser l'identité", cette organisation culturelle est officiellement affiliée au Club du patrimoine de l’áo dài du Vietnam, lui-même placé sous l’égide du Fonds de soutien à la conservation du patrimoine culturel du Vietnam.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Naly Sisoulith, épouse du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et président de la République démocratique populaire lao, Thongloun Sisoulith. Étaient également présents l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, accompagné de son épouse, ainsi que des cadres de l’ambassade, des représentants des agences rattachées à la mission diplomatique, des associations communautaires, des entreprises vietnamiennes et laotiennes, sans oublier de nombreux membres du club et des représentants de la diaspora.

Lors de son allocution d'ouverture, Biên Thi Ky, présidente du club, a souligné que la création de cette organisation au Laos répond à la volonté de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles de la nation au sein de la communauté vietnamienne établie dans ce pays. Elle a réaffirmé que l'áo dài ne constitue pas seulement une tenue traditionnelle, mais aussi le symbole intemporel de la beauté, de l'âme et de l'identité culturelle du Vietnam.

Elle a précisé que, dans le contexte actuel d'intégration internationale, la mise en place d'espaces de vie culturelle communautaire joue un rôle essentiel pour renforcer la cohésion de la communauté et promouvoir l'image d'un Vietnam élégant et profondément humain, tout en favorisant les échanges culturels entre les deux peuples.

S'exprimant lors de l'événement, Mme Naly Sisoulith a hautement apprécié cette initiative, la qualifiant d'activité concrète et significative contribuant à la préservation et à la valorisation des richesses culturelles du Vietnam. Elle a estimé que cette démarche permettrait de renforcer la compréhension mutuelle et les interactions culturelles entre les citoyens des deux pays.

Elle a également exprimé sa conviction que les femmes vietnamiennes et laotiennes continueront de jouer un rôle important dans la consolidation et le développement des relations de solidarité spéciale qui unissent traditionnellement le Vietnam et le Laos.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l’ambassadeur Nguyên Minh Tâm a salué la création du club, estimant que cette initiative est pleinement conforme aux orientations visant à promouvoir les valeurs culturelles nationales dans la période actuelle. Selon le diplomate, ce club contribuera activement au rayonnement de l’áo dài, emblème culturel singulier du Vietnam, auprès des partenaires internationaux, tout en renforçant les liens d'amitié entre les deux peuples.

Dans le cadre du programme, les organisateurs ont officiellement présenté le comité exécutif du Club du patrimoine de l’áo dài vietnamien au Laos, marquant la naissance d'une nouvelle organisation socioculturelle au service de la communauté.

L'un des moments forts de la soirée a été le programme artistique et le défilé d’áo dài, présentés par les membres du club ainsi que par des Vietnamiens vivant et travaillant au Laos.

VNA/CVN