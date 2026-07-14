Cà Mau accélère son industrialisation pour soutenir une croissance à deux chiffres

Infrastructures, énergies renouvelables, industrie de transformation et amélioration du climat des affaires : la province de Cà Mau, à l'extrême Sud du Vietnam, mobilise tous ses leviers pour atteindre une croissance annuelle moyenne d'au moins 10% d'ici à 2030.

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Photo : VNA/CVN

La province de Cà Mau ambitionne de porter son produit régional brut (GRDP) à 226.810 milliards de dôngs d'ici à 2030, avec un taux de croissance annuel moyen d'au moins 10% entre 2026 et 2030. Pour concrétiser cette ambition, le Comité provincial du Parti et le Comité populaire ont mobilisé l'ensemble du système politique autour de plusieurs priorités, faisant de l'industrie et de la construction le principal moteur de croissance. La valeur ajoutée de ce secteur devrait atteindre 53.570 milliards de dôngs à l'horizon 2030, soit une progression annuelle moyenne de 14%.

La province concentre également ses ressources sur les grands projets d'investissement public, avec l'objectif d'atteindre un taux de décaissement de 100%, afin de renforcer son attractivité auprès des investisseurs. Parallèlement, elle entend stimuler le développement du secteur privé en apportant un soutien rapide aux entreprises et en intensifiant la promotion des investissements hors budget public.

Des infrastructures comme levier de croissance

Selon Huỳnh Công Quân, directeur du Service provincial des finances, une croissance à deux chiffres passe notamment par l'ajustement du schéma directeur de développement de la province pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050. Son service élabore également un plan d'investissement ciblé pour la période 2026-2030, en donnant la priorité aux projets structurants capables de produire un effet d'entraînement et d'attirer de nouveaux investisseurs.

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Il conseille également le Comité populaire provincial sur la restructuration du budget de l'État, en augmentant progressivement la part consacrée aux investissements de développement et en réduisant celle des dépenses de fonctionnement. Cette orientation vise à renforcer l'effet de levier des capitaux publics afin de mobiliser davantage de ressources privées.

Le Service des finances intensifie par ailleurs les activités de promotion des investissements pour attirer des investisseurs expérimentés et financièrement solides. Il propose également des mesures destinées à simplifier les procédures administratives, à raccourcir les délais de traitement des dossiers et à réduire les coûts supportés par les entreprises.

Selon le Service provincial de la Construction, plusieurs infrastructures majeures sont actuellement accélérées en coordination avec les ministères et organismes centraux. Il s'agit notamment de l'extension et de la modernisation de l'aéroport de Cà Mau, de l'autoroute Cà Mau - Dât Mui, du port polyvalent de Hòn Khoai et de la route reliant le continent à cette île. Les travaux de modernisation de la Route nationale N°1, du tronçon de l'autoroute Hô Chi Minh traversant la province ainsi que de l'autoroute Hà Tiên - Rach Gia - Bac Liêu progressent également.

La province accélère en outre plusieurs projets structurants, parmi lesquels la route périphérique reliant les autoroutes, les routes nationales et les principaux pôles économiques côtiers, la route littorale de Cà Mau ainsi que la liaison urbaine entre Cà Mau et Bac Liêu. Elle mise également sur le développement du transport multimodal et de la logistique grâce aux innovations technologiques, afin d'améliorer la qualité des services et de réduire les coûts logistiques.

Les énergies renouvelables au cœur de la stratégie

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La province concentre également ses efforts sur la levée des obstacles freinant le développement des projets d'énergie éolienne, tout en renforçant son attractivité pour les investissements dans les nouvelles énergies, notamment l'hydrogène vert et l'ammoniac vert. Elle accompagne les investisseurs afin d'accélérer la mise en œuvre de 38 projets d'énergies renouvelables totalisant une capacité installée de 5.448 MW.

En parallèle, la construction des lignes électriques et des postes de transformation de 220 kV et 110 kV est accélérée afin de renforcer le réseau de transport et de distribution de l'électricité, indispensable au développement économique.

Selon Huỳnh Chí Nguyện, vice-président du Comité populaire provincial, au-delà des investissements massifs dans les infrastructures, Cà Mau s'attache à créer un environnement d'affaires ouvert et favorable aux entreprises, conformément au principe selon lequel "les autorités accompagnent les entreprises, et leur satisfaction constitue le principal indicateur de la qualité du service public".

La province privilégie les investisseurs disposant d'une solide capacité financière et technique, en particulier dans les énergies renouvelables, tout en poursuivant son accompagnement afin de lever rapidement les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets et d'assurer le respect des calendriers.

Il a également indiqué que, depuis le début de l'année, deux projets éoliens ont été lancés : le parc Dông Hai 13, d'une capacité de 100 MW, et la première phase du parc Dông Hai 3, d'une capacité de 50 MW, représentant un investissement total de près de 5.400 milliards de dôngs. S'y ajoute le projet de parc éolien Japon - Bac Liêu, d'une capacité de 50 MW et d'un investissement de près de 2.500 milliards de dôngs. Ensemble, ces projets constituent des leviers majeurs pour soutenir la croissance à deux chiffres visée par la province entre 2026 et 2030.

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Parallèlement, la province accompagnera les investisseurs afin de lever les obstacles entravant la réalisation de la centrale électrique au gaz naturel liquéfié (GNL) de Bac Liêu, d'une capacité de 3.200 MW, avec pour objectif une mise en service avant 2030. Les autorités entendent également accélérer le développement des industries de transformation des produits agricoles, halieutiques et du textile-habillement. Une attention particulière sera accordée à la valorisation des produits de la pêche, notamment de la filière crevettière, au service des chaînes de valeur agricoles. À l'horizon 2030, la province vise une capacité annuelle de transformation de 710.000 tonnes de crevettes.

Nguyễn Hồ Hải, secrétaire du Comité provincial du Parti de Cà Mau, a souligné que l'investissement public devait pleinement jouer son rôle de levier afin de mobiliser les capitaux privés et les autres ressources de la société. Dans cette optique, la province accélère la mise en œuvre des projets prioritaires afin d'en garantir l'avancement, la qualité et l'efficacité, notamment dans les domaines des infrastructures de transport, du développement urbain et de l'énergie.

Photo : VNA/CVN

Le Comité provincial du Parti a demandé aux organisations du Parti, aux autorités locales et aux administrations de tous les échelons de mettre en œuvre avec rigueur les orientations du gouvernement central et de la province afin d'atteindre les objectifs de croissance fixés. Les services compétents sont chargés d'identifier et de lever rapidement les obstacles liés aux procédures d'investissement, au foncier, à la construction, à l'environnement, à la libération des terrains, à l'accès au financement et aux conditions d'activité des entreprises. Les autorités poursuivront leur accompagnement du secteur privé selon un principe simple : "Le succès des entreprises est aussi celui de la province".

Le Comité populaire provincial a par ailleurs réparti les responsabilités entre les différents services administratifs ainsi que les communes et les quartiers. Dans le secteur primaire - agriculture, sylviculture et pêche -, le Service de l'agriculture et de l'environnement, en coordination avec les autorités locales, est chargé de promouvoir une agriculture propre et de haute technologie, centrée sur les deux filières stratégiques que sont le riz et la crevette. Les efforts porteront également sur l'intégration des technologies de pointe dans les activités de transformation et le développement des marchés.

Pour l'industrie et la construction, le Service provincial de l'Industrie et du Commerce a été chargé de coordonner les actions avec les organismes concernés afin de résoudre les difficultés administratives et techniques, d'accélérer le déploiement des projets éoliens, d'attirer de nouveaux investisseurs et de développer les nouvelles filières énergétiques.

Les autorités provinciales poursuivront également leur soutien aux investisseurs afin d'accélérer la réalisation des parcs éoliens ainsi que la construction des lignes électriques et des postes de transformation de 220 kV et 110 kV, dont la mise en service contribuera à sécuriser l'approvisionnement énergétique et à soutenir la croissance économique.

À l'horizon 2030, Cà Mau ambitionne de devenir une province à la croissance rapide, au développement équilibré et durable, pleinement engagée dans la nouvelle phase d'industrialisation, de modernisation et d'essor économique du Vietnam.

Quê Anh/CVN