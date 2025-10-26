Femmes vietnamiennes d’aujourd’hui

La semaine dernière, à la Une du numéro 43 resplendissaient des Vietnamiennes de toutes générations, vêtues de l’ áo dài , la tenue traditionnelle, et brandissant fièrement le drapeau national à l’occasion de leur journée du 20 octobre.

>> Façonner la femme vietnamienne de la nouvelle ère

>> Une enseignante vietnamienne au cœur du Soudan du Sud

>> Du four familial aux merveilles sucrées : le rêve accompli d’une passionnée

>> Nguyên Thi Binh, l’esprit des femmes vietnamiennes sur la scène internationale

Enseignantes, auteures, poétesses, cinéastes, banquières, chirurgiennes esthétiques ou directrices de cabinet, elles incarnent une génération résolue à relever les défis contemporains et à affirmer leur rôle dans tous les secteurs, notamment celui de l’éducation.

Aujourd’hui, elles représentent plus de la moitié de la population et jouent un rôle majeur dans l’économie. Pilier de la famille, elles s’illustrent aussi dans des projets qui célèbrent leur créativité et leur force. Leur empreinte dans l’espace public est remarquable : journalis-tes, compositrices, cheffes étoilées, ceintures noires de karaté, sportives de haut niveau ou pilotes long-courriers, elles investissent chaque domaine avec assurance.

Elles accompagnent les grandes mutations du pays : transition numérique, économie verte et circulaire, soins aux personnes âgées ou malades. Pour elles, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a défini dix orien-tations stratégiques pour 2025-2035, véritables leviers de promotion féminine.

La Vietnamienne de demain sera toujours humaine, mais aussi autonome, courageuse, créative, intelligente, responsable, écologiste et connectée. Elle bénéficiera d’un soutien accru grâce à la création d’au moins cinq “Maisons sûres pour femmes et enfants” par province, reliées à une ligne d’assistance disponible 24h/24 et 7j/7.

Le dirigeant appelle également à renforcer la formation, la promotion et la représentation des femmes dans les postes de direction à tous les niveaux. Il encourage la construction d’un environnement culturel sûr, sain et riche d’identité, valorisant l’áo dài, la gastronomie et les métiers d’art traditionnels. Cette dynamique inclut une ouverture internationale à travers des partenariats avec des mouvements féminins et des réseaux de dirigeantes et entre-preneures dans le monde entier.

Tout au long de son histoire, le Vietnam a vu ses femmes se distinguer par leur travail, leur modestie et leur résilience, notamment dans la défense de la Patrie. Aujourd’hui encore, elles demeurent combattantes, héroïques et… résolument séduisantes.

Sur la scène culturelle, scientifique ou politique, qu’elles s’expriment en plusieurs langues, brillent en robe de soirée ou sur un terrain de golf, elles savent tout gérer, affiner et transformer. Musiciennes, conductrices d’autobus ou vendeuses en centre commercial, elles affirment leur personnalité et leur intelligence avec aplomb.

En somme, leur regard et leur présence sont devenus indispensables dans tous les domaines, y compris le sport de haut niveau.

Les hommes vietnamiens n’ont qu’à bien se tenir !

Hervé Fayet/CVN