Hô Chi Minh-Ville

Une exposition met en lumière 100 modèles et produits verts, recyclés et circulaires

Dans le cadre du Forum sur la transformation verte et Journée du recyclage 2025, une exposition exceptionnelle s'est tenue à Hô Chi Minh-Ville, mettant en valeur 100 modèles et produits verts, recyclés et circulaires.