Huê accueille la 5e Conférence régionale des villes du patrimoine mondial Asie-Pacifique

La cinquième Conférence régionale de l'Organisation des villes du patrimoine mondial d'Asie-Pacifique (OVPM-AP) s'est ouverte le 14 octobre dans le ville de Hue.

L'événement est organisé et parrainé par le Comité populaire de Huê, avec le Secrétariat régional de l'OVPM-AP basé à Gyeongju, en République de Corée, comme co-organisateur.

Plus de 100 délégués de sept pays, dont la République de Corée, la Chine, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, le Sri Lanka et le Vietnam, participent à l'événement, dont près de 30 maires, représentants municipaux et experts du patrimoine de toute la région.

Ayant pour thème "Qualité de vie et développement durable des villes du patrimoine mondial", la conférence se concentre sur les politiques et les bonnes pratiques en matière de gestion urbaine, visant à améliorer la qualité de vie dans les villes riches en patrimoine culturel.

Une séance spéciale présentera également le projet de Nouveau urbain mené par le Secrétariat général de l'OVPM, qui promeut des modèles urbains intelligents, durables et axés sur la communauté.

S'exprimant lors de l'événement, Nguyên Thanh Binh, vice-président permanent du Comité populaire municipal, a souligné que la conférence offrait aux dirigeants municipaux, aux experts et aux défenseurs du patrimoine une plateforme d'échange d'idées et d'inspiration pour de nouvelles initiatives visant à préserver le patrimoine culturel dans un contexte de modernisation. Elle renforce également l'amitié et la coopération entre les villes du patrimoine mondial de la région et au-delà, a-t-il souligné.

Première ville du Vietnam inscrite au patrimoine mondial, Hue chérit son passé, considérant le patrimoine à la fois comme le fondement de son identité et un moteur de croissance durable. Au fil des ans, Hue a poursuivi sa vision de devenir une "ville patrimoniale, culturelle, écologique et paysagère", un lieu où tradition et modernité cohabitent harmonieusement. L'accueil de la conférence OVPM-AP réaffirme l'engagement fort de Hue envers la mission mondiale de préservation du patrimoine et d'amélioration de la qualité de vie urbaine.

La conférence de trois jours comprendra des activités clés, notamment la cérémonie d'ouverture, la remise des prix du Quiz sur le patrimoine mondial et du Concours de contenu créatif, des échanges culturels mettant en valeur les costumes traditionnels vietnamiens et sud-coréens, des spectacles d'art royal à Huê et des ateliers thématiques.

Les discussions entre maires et experts porteront sur la conservation durable, les applications numériques et l'engagement communautaire, ainsi que sur l'annonce de la prochaine ville hôte.

Fondée en 1993 et basée à Québec, au Canada, l'OVPM regroupe plus de 200 villes membres dont des sites sont reconnus par l'UNESCO.

La conférence régionale Asie-Pacifique, qui se tient tous les deux ans, offre une plateforme de partage d'expériences et de renforcement de la collaboration pour la sauvegarde du patrimoine urbain mondial.

