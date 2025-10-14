Un livre pour enfants vietnamien entre dans le catalogue Corbeaux Blancs 2025

L’album vietnamien " Dao buoc voi Thoi Gian " (Marcher avec le temps) de Quynh Huong, alias Hu, figure dans le prestigieux catalogue Corbeaux Blancs 2025, une liste de livres établie par la Bibliothèque internationale de la jeunesse (IYL).

"Dao buoc voi Thoi Gian" raconte l’histoire de quatre figurines de chiens en pierre posées sur une commode qui prennent vie et suivent le narrateur à la première personne et une plante appelée "Temps" dans leur promenade à travers les quatre saisons.

Photo : NXB/CVN

Ils observent les fleurs de pêcher trempées par la pluie printanière, remarquent les chemises trempées de sueur estivale, voient le rougeoiement d’un grenadier en fleurs en automne et réalisent que le printemps est sur le point de revenir lorsque les branches nues du frangipanier fleurissent à la fin de l’hiver. Alors que le cycle éternel de la vie recommence, les chiens se transforment à nouveau en pierre.

D’après le site Web de la sélection de littérature jeunesse internationale 2025, ce poème élégiaque tisse des représentations symboliques de la nature, de l’art, de l’artisanat et de l’architecture du Vietnam, créant ce qui ressemble à une série de natures mortes colorées.

"Ce premier album illustré de l’éditeur-auteur Hu et de l’illustrateur Maru vise à initier les enfants aux concepts complexes du temps et du caractère éphémère de la vie", peut-on lire.

Le livre a récemment été acquis par Major Books, une maison d’édition britannique dédiée à la traduction et à la promotion de la littérature vietnamienne à l’international. Sa sortie en anglais est prévue pour le printemps 2026. Les droits d’édition ont également été vendus à un éditeur en République de Corée, tandis que des négociations sont en cours avec un partenaire indonésien.

L’auteure Quynh Huong a également présenté "Dao buoc voi Thoi Gian" lors d’événements littéraires et culturels en République de Corée et en Inde.

Selon la Dr Christiane Raabe, directrice de l’IYL, cette année, le catalogue Les Corbeaux Blancs contient une sélection de 215 livres remarquables pour enfants et jeunes adultes publiés en 49 langues et provenant de 63 pays. Les ouvrages sélectionnés sont présentés dans un catalogue annoté en anglais.

Le caractère international de cette sélection est le fruit du travail d’une vingtaine d’experts en littérature jeunesse et jeunesse. Ils ont tous pour mission de parcourir les milliers de livres donnés chaque année à l’IYL et de mettre en avant et de critiquer les nouvelles publications qui retiennent leur attention et leur paraissent remarquables.

Certaines de ces œuvres sont ensuite sélectionnées pour figurer dans cette liste en fonction de la pertinence universelle des thèmes abordés, de leurs qualités littéraires et visuelles, ou de leur approche ou de leur conception innovantes.

Depuis plusieurs années, Les Corbeaux Blancs sont annoncés et publiés en ligne quelques jours avant la Foire du Livre de Francfort. Tous les livres recommandés sont présentés en version imprimée sur le stand de l’IYL à la Foire du livre jeunesse de Bologne.

Au cours des années précédentes, plusieurs œuvres d’auteurs et d’illustrateurs vietnamiens ont également été présentées dans Les Corbeaux Blancs, notamment "Ba to là runner" (Mon père est un coureur) de Bui Phuong Tam – Jeet Dzung, "Me yêu ai nhât" (Qui maman aime-t-elle le plus ?) de Huynh Mai Liên – XLan, "Som mai" (Tôt le matin) de Truong My Dung – Nguyên Thi Ngoc Bich, et "Cái Têt cua mèo con" (Le Têt du chaton) de Nguyên Dinh Thi.

VNA/CVN