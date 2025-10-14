Le Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville dans le vent aux International Business Awards

La 22ᵉ cérémonie des International Business Awards (IBA), organisée à Lisbonne (Portugal), a décerné deux Prix d’or au programme Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville 2024.

>> Hanoï prête à accueillir le premier Festival des cultures du monde

>> Hanoï accueille le Festival des cultures du monde 2025

>> Le Festival international des danses orientales Ahlan 2025 enflamme Hanoï

Il s’agit de la première fois qu’un festival vietnamien obtient une double distinction sur la scène internationale, affirmant les efforts de la ville pour façonner un modèle de développement touristique, culturel et économique à portée régionale et mondiale.

Photo : BTC/CVN

Conquérir des prix mondiaux

L’IBA, faisant partie du système des Stevie Awards aux États-Unis, est considérée comme "l’Oscar du monde des affaires".

En 2025, le prix a attiré plus de 3 800 candidatures provenant de 78 pays et territoires, avec la participation de milliers d’organisations, groupes, marques et entreprises médiatiques de premier plan.

Les organisateurs, le Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et Newday Media, responsable de la mise en œuvre du programme d’ouverture le Train légendaire, ont été fortement appréciés par le jury de l’IBA pour leur vision, l’ampleur de l’organisation et l’impact culturel, économique et touristique.

Un membre du jury a commenté : "Le Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville 2024 est un modèle pionnier combinant patrimoine, tourisme et développement économique. La narration inspirante a transformé l’identité de la ville fluviale en un point de convergence culturel et commercial de premier plan dans la région".

La directrice générale du programme, Lê Hai Yên, a partagé : "Nous sommes fiers de rapporter ces prix prestigieux avec la ville, témoignant de l’impact du festival non seulement au niveau national, mais aussi international, ce qui motive l’équipe à créer sans cesse et à affirmer le statut de Hô Chi Minh-Ville comme ville fluviale moderne, dynamique et riche en identité".

Parcours de consolidation de la marque

Lancé en 2023, le Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville est une initiative stratégique du Service municipal du Tourisme, offrant une expérience touristique unique et reliant les habitants au flux culturel et économique de la ville.

Les activités, telles que le défilé de bateaux sur la rivière, la reconstitution des marchés flottants du Sud, les compétitions nautiques, les spectacles artistiques et les programmes de promotion du tourisme fluvial sont très appréciées du public.

Les saisons du festival ont enregistré des résultats impressionnants : en 2023, plus de 210.000 visiteurs, dont 91.000 étrangers ; en 2024, plus de 4,5 millions de participants, 1,3 million de touristes, dont 121.000 étrangers, pour un chiffre d’affaires estimé à 4.50 milliards de dongs.

Le festival a été distingué par plusieurs prix prestigieux, notamment :

Kotler Awards 2024 : Prix Impactful Destination pour l’impact global dans la promotion des destinations.

IBA 2024 : La comédie musicale d’ouverture "La rivière qui raconte des Histoires" a remporté l’or dans la catégorie Arts, Divertissement & Communauté - Événement Culturel.

Prix de la Créativité de Hô Chi Minh-Ville 2025 : Premier Prix du développement économique, grâce à l’innovation combinant culture, tourisme et économie.

IBA 2025 : Double récompense d’Or dans la catégorie Festival Arts, Divertissement & Public et Événement Culturel pour "Le train légendaire".

Le succès international constitue un tremplin pour développer le Festival fluvial comme produit culturel et touristique emblématique, à la fois événement annuel et levier médiatique et économique pour la ville.

La troisième édition 2025, sur le thème "Ponts à travers le temps", se déroulera du 29 novembre au 31 décembre, avec une expansion sur plusieurs sites : Nhà Rông - Khanh Hôi (port de Saïgon), le parc Bach Dang, le parc riverain de Saïgon, le quai Ngôi Sao Viêt, le lac Ban Nguyêt dans le quartier urbain de Phu My Hung, ainsi que d’autres sites touristiques.

Les activités phares incluent des spectacles de bateaux lumineux et du patrimoine artistique sur la rivière, des défilés de bateaux touristiques, des espaces sur le quai et sur les bateaux reconstituant les marchés flottants, la semaine culturelle, gastronomique et touristique de Binh Duong, le carnaval et défilé de rue de Bà Ria-Vung Tàu, ainsi que des programmes de promotion du tourisme fluvial, des offres commerciales et des spectacles artistiques, offrant un festival multicolore riche en identité fluviale.

VNA/CVN