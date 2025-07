Hôi An, là où le passé se vit au présent

>> Hôi An figure parmi les six incontournables d’un tour du monde de 60 jours

>> Hôi An parmi les cinq meilleures destinations cyclistes en Asie

Sa valeur ne réside pas seulement dans le pont-pagode japonais (Chùa Cầu en vietnamien) ou les maisons communales séculaires, mais s’incarne aussi dans l’art de vivre, la gentillesse de ses habitants et l’atmosphère culturelle empreinte de sérénité. C’est l’harmonie profonde entre l’homme et le patrimoine qui confère à Hôi An ce charme unique, intemporel et indéfectible.

Texte et photos : Phuong Nga-VNA/CVN