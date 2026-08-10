L’ambassade au Laos rendent hommage au président de l'AN lao

Le 10 août à Vientiane, une délégation de l’ambassade, des organes de représentation du Vietnam et de la communauté vietnamienne au Laos, conduite par l’ambassadeur Nguyên Minh Tâm, a rendu hommage au président de l’Assemblée nationale (AN) lao Xaysomphone Phomvihane, récemment décédé.

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Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère solennelle et émouvante, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, et les membres de la délégation ont déposé une couronne de fleurs et observé une minute de silence à la mémoire de l’ancien président de l’Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane, éminent dirigeant du Parti, de l’État et du peuple lao, digne fils des différentes ethnies du Laos et ami proche, fidèle et indéfectible du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et du peuple vietnamiens.

Dans le registre de condoléances, l'ambassadeur Nguyên Minh Tâm a exprimé sa profonde tristesse face au décès de Xaysomphone Phomvihane, le qualifiant de dirigeant d'exception et dévoué du Laos. Il a souligné que le camarade Xaysomphone Phomvihane était un ami fidèle et proche du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, ainsi qu’un exemple éminent de la solidarité fidèle et indéfectible entre les deux Partis et les deux États. Il a toujours nourri des sentiments sincères et profonds envers le Vietnam et œuvré sans relâche au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale et de la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos, contribuant à approfondir et à rendre plus substantives et efficaces les relations bilatérales dans tous les domaines.

Le décès du camarade Xaysomphone Phomvihane constitue une lourde perte pour le Parti, l’État, l’Assemblée nationale et le peuple du Laos, mais aussi pour le Parti, l’État et le peuple vietnamiens, ainsi que pour la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant au Laos.

L’ambassadeur Nguyên Minh Tâm s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), le peuple lao surmonterait rapidement cette grande douleur et cette perte, continuerait de faire vivre leur tradition de solidarité et redoublerait d’efforts pour obtenir de nouveaux et plus grands acquis dans l’œuvre d’édification et de développement national.

À cette occasion, l’ambassadeur Nguyên Minh Tâm, au nom de l’ambassade, des organes de représentation du Vietnam et de la communauté vietnamienne au Laos, a adressé ses condoléances les plus sincères au Parti, à l’État, à l’Assemblée nationale et au peuple lao, ainsi qu’à la famille du défunt.

VNA/CVN