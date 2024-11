Le 7e Festival international du film de Hanoï se termine par une grande finale

Cette édition tenue sous les auspices du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et du Comité populaire municipal de Hanoï, a réuni 800 professionnels du cinéma venus de 51 pays.

Photo : VNA/CVN

Au cours du festival, 117 films de 51 pays et territoires ont été projetés dans trois grands cinémas de Hanoi, soulignant le rôle croissant de la ville en tant que plaque tournante dynamique des échanges cinématographiques mondiaux.

Selon Vi Kiên Thành, directeur du département du cinéma, les activités professionnelles approfondies du festival, allant des séminaires et expositions au marché du film et aux échanges entre cinéastes et public, contribueront à promouvoir une scène cinématographique dynamique et vivante au Vietnam.

"Le 7e Festival international du film de Hanoi témoigne de la vitalité du cinéma vietnamien et de son ouverture sur le monde. Au-delà des projections, le festival est devenu un véritable carrefour d’échanges grâce à ses expositions, son marché du film et ses rencontres entre professionnels et public. Cette effervescence culturelle a non seulement enrichi la vie artistique de Hanoï, mais a également contribué à son rayonnement touristique international", a-t-il souligné.

Lors de la cérémonie de clôture, le comité d’organisation a décerné des prix aux films, acteurs et réalisateurs exceptionnels en reconnaissance de leurs réalisations.

Le film iranien "Coquille dure" s’est particulièrement distingué, remportant le prix du meilleur long métrage et celui du meilleur réalisateur pour Majid-Reza Mostafavi.

Le court métrage colombien "L’envol de l’oiseau" a reçu le prix de sa catégorie, tandis que les prix d’interprétation sont revenus à l’Iranien Payman Maadi pour "Coquille dure" et à l’Estonienne Tiina Tauraite pour "8 vues du lac Biwa'.

Ngoc Xuân a été la seule actrice vietnamienne à recevoir un prix au festival, remportant le prix de meilleur jeune espoir féminin (pour les 18 à 35 ans) pour son rôle dans "Il était une fois un amour".

Le prix du jury du long métrage a été décerné à "8 vues du lac Biwa" (Estonie), tandis que le prix du jury du court métrage a été décerné à "The Rubber Tappers" (Cambodge).

Le prix de l’Asian Film Commissions Network (AFCNet) a été décerné au long métrage "Liar" (Fédération de Russie). Le prix du film vietnamien favori du public a été attribué au film "Our Blossom", un projet cinématographique vietnamien-hongrois.

Au cours de la cérémonie de clôture, le comité d’organisation a également décerné des certificats de mérite du Comité populaire de Hanoi aux réalisateurs et scénaristes de films sur Hanoi. Ces personnes, avec leurs produits cinématographiques, ont contribué au développement socio-économique de la capitale en participant et en faisant écho au 7e Festival international du film de Hanoi.

VNA/CVN