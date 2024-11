Le Festival du film de Hanoï 2024 : vitrine du cinéma vietnamien et mondial

Photo : VNA/CVN

Avec le slogan inspirant “Cinéma - Créativité en plein essor”, la 7e édition du Festival international du film de Hanoï (Hanoi International Film Festival - HANIFF) s’est déroulée du 7 au 11 novembre avec succès.

Réunissant cette année 127 films venus de 51 pays et territoires, parmi lesquels les États-Unis, la France, l’Allemagne, la Suède, la Russie, le Danemark, la Norvège, la Chine, le Japon et le Vietnam, le HANIFF 2024 a une nouvelle fois souligné la vitalité artistique et culturelle de la capitale vietnamienne.

Ce festival, qui attire un public de plus en plus large, a pour ambition de devenir un rendez-vous incontournable dans le paysage cinématographique asiatique et au-delà.

Un tremplin pour les cinéastes de demain

Ta Quang Đông, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré que le HANIFF était aujourd’hui le festival le plus prestigieux et professionnel de l’Asie du Sud-Est. Cette année, un record de 500 films a été soumis, démontrant non seulement la croissance de la scène cinématographique vietnamienne, mais aussi l’attrait international croissant de cet événement.

Photo : HANIFF/CVN

Les films sélectionnés concouraient dans des catégories variées : longs et courts métrages, panorama du cinéma mondial, films vietnamiens contemporains, et une section dédiée à la ville de Hanoï. Un focus spécial sur le cinéma allemand, célébrant les relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne, a été l’un des moments marquants de cette édition.

En parallèle, le “Marché des projets”, véritable plateforme d’échange, a accueilli un nombre record de 70 projets issus de 20 pays et territoires. Selon Vi Kiên Thành, directeur du Département du cinéma et président du comité d’organisation du festival, cette section est cruciale pour stimuler la collaboration et l’innovation. Huit projets ont été retenus pour la présentation, dont quatre de cinéastes vietnamiens, à savoir Tôi muốn thuê hoài mãi mãi/Love encoded (Amour codé) de Nguyên Hoàng Khôi Nguyên, Người khóc thuê/Tears for hire (Larmes à louer) de Dô Hà, Memento Mori : Nước (Memento Mori : Eau) de Marcus Manh Cuong Vu, et The Hidden Legacy Blood Enigma (L’héritage caché, l’énigme du sang) de Nestor Sanchez Soleto, un projet de coopération entre le Vietnam et l’Argentine.

Le lauréat a remporté une récompense de 135 millions de dôngs, offerte par l’ambassade de France au Vietnam, ainsi qu’un prix spécial du jury, soulignant l’engagement du HANIFF dans la promotion des talents émergents.

Une édition marquée par l’identité vietnamienne

Le HANIFF 2024 s’est tenu dans une atmosphère de célébrations historiques, coïncidant avec le 70e anniversaire de la libération de Hanoï. Des événements spéciaux ont permis aux invités internationaux de découvrir les trésors culturels et historiques de la capitale vietnamienne, renforçant son attrait touristique.

Pour la première fois, une section du festival a été consacrée aux films sur Hanoï, offrant au public la possibilité de revoir des œuvres emblématiques telles que Em bé Hà Nội (L’enfant de Hanoï) et Hà Nội, mùa đông năm 46 (Hanoï, hiver 1946).

En marge des projections, une exposition photo intitulée “Sites du patrimoine vietnamien” reconnus par l’UNESCO à travers des films a été inaugurée le 7 novembre. Elle met en lumière 120 images captivantes extraites de productions cinématographiques vietnamiennes et internationales, accompagnées de 40 photos artistiques représentant le patrimoine historique et immatériel du Vietnam.

Cette exposition a captivé les visiteurs avec des images des sites vietnamiens classés. La beauté de ces trésors a permis d’attirer l’attention sur le potentiel touristique et culturel du pays, et de promouvoir le Vietnam comme un lieu de tournage attractif pour les cinéastes internationaux.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a souligné que le Vietnam, avec ses paysages exceptionnels, son histoire héroïque et son riche patrimoine culturel - dont plusieurs sites sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO - offrait une source inépuisable d’inspiration pour les cinéastes et un potentiel exceptionnel pour le développement du tourisme culturel.

Le rêve d’un rayonnement international

Pour renforcer son statut international, le HANIFF 2024 a invité des figures influentes du cinéma mondial. Le jury comprenait des personnalités telles que le producteur William Pfeiffer, président du jury, le critique cinéma Teréz Vincze et la réalisatrice Sophie Linnenbaum.

Cependant, comme l’a souligné Vi Kiên Thành, les moyens financiers restent un défi, limitant la venue de grandes stars internationales. Il a rappelé que les contraintes budgétaires et la période de fin d’année, chargée pour les productions cinématographiques, compliquent leur participation. Une réflexion est en cours pour repositionner le festival et faciliter ainsi la venue de célébrités de renommée mondiale.

Malgré ces défis, le HANIFF 2024 a offert une cérémonie d’ouverture remarquable, mettant en avant le patrimoine vietnamien. Les invités ont été émerveillés par des performances artistiques célébrant l’essence de Hanoï à travers des symboles comme la pagode au pilier unique (chùa Môt Côt) et le lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée). Un spectacle musical, mêlant musique contemporaine et instruments traditionnels, a également enrichi le programme, témoignant de la créativité des artistes vietnamiens.

La cérémonie de clôture a été marquée par un spectacle de 500 drones qui ont illuminé le ciel avec des images emblématiques du Vietnam. Ce final spectaculaire a offert une vue panoramique sur la richesse culturelle vietnamienne, clôturant le festival sur une note de fierté et d’inspiration.

Avec cette nouvelle édition, le Festival international du film de Hanoï se positionne comme une passerelle entre le cinéma vietnamien et le monde. Plus qu’un simple événement, il représente une vision ambitieuse pour le développement du cinéma national.

TUAN PHONG - DAN THANH/CVN