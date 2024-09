La beauté de la campagne de Hôi An illustrée par la danse contemporaine

>> Adapter des pièces étrangères pour attirer le public national

>> Hôi An met le paquet sur la Réserve naturelle de Cù Lao Chàm

>> Hôi An parmi les 13 meilleures destinations de voyage en juillet, selon Time Out

>> Sous le charme de la vieille ville de Hôi An

>> Spectacle spécial "Soleil de Ba Dinh" à Hanoï

La vieille ville de Hôi An, province de Quang Nam, est depuis longtemps connue des touristes pour ses élégantes maisons anciennes, son programme "Nuit de pleine lune dans la vieille ville", son pont-pagode, ses belles plages, et ses forêts de cocotiers.

Pour la première fois, du 22 au 25 août, la ville a coopéré avec la Compagnie de danse contemporaine Arabesque Vietnam pour organiser le spectacle "Rơm" (Paille) en plein air dans une immense rizière du quartier de Câm Châu, honorant la beauté simple et paisible de la campagne de Hôi An pendant la saison des récoltes. Les danseurs se sont produits en utilisant la paille comme matériau principal, au rythme des tambours et des instruments de musique traditionnels. Le spectacle, d’une durée de 60 minutes, a donné quatre représentations de 17h30 à 18h30.

Crépuscule sur les rizières

Réalisé par le directeur artistique Nguyên Tân Lôc et le directeur musical Truong Duc Tri, "Rơm" a offert aux spectateurs de découvrir le paysage de villages et de rizières, tout en ressentant pleinement les saveurs, les couleurs, et l’atmosphère de la moisson. Ce programme se déroulait alors que le coucher de soleil baignait le paysage d’une couleur dorée.

Comme son nom l’indique, "Rơm" intégrait des décors réalisés avec des rouleaux de paille, du chaume, des bottes de riz et des outils agricoles. Pour le son, les musiciens ont utilisé une large palette d’instruments de musique traditionnels parmi lesquels le đàn bâù (luth monocorde), le đàn tranh (cithare à 17 cordes), le đàn nguyêt (luth à caisse ronde et à deux cordes) et des flûtes, offrant aux spectateurs une expérience riche en émotions. Le public a été invité à participer au spectacle, lui aussi, chacun recevant une paire de phách (baguettes de bambou) pour rythmer la musique.

"Rơm" raconte la vie quotidienne et les travaux champêtres d’une famille d’agriculteurs vietnamiens, en mettant en avant la meule de paille, symbole important de l’évolution des générations au sein de la famille. Cette meule de paille, tantôt vide tantôt pleine, est un élément central de la vie rurale : elle sert d’espace de jeu pour les enfants, de lieu de repos pour les parents et grands-parents, et reste, au fil des générations, un élément indissociable de chaque Vietnamien à la campagne.

Interprétant "Rơm" sur fond de champs de riz mûr prêt à la récolte, le groupe d’artistes d’Arabesque Vietnam a présenté pour la première fois un spectacle combinant danse contemporaine et nature dans la vieille ville de Hôi An. Cette forme de spectacle vivant, qui allie danse, espace extérieur, son, et contexte, est très populaire dans le monde, notamment dans les villes culturelles et touristiques.

"Rơm" s’inscrit également dans l’effort du Comité populaire de Hôi An pour construire et développer la ville selon l’orientation d’une ville écologique, culturelle et touristique, en mettant l’accent sur l’exploitation des atouts existants, notamment la culture et les arts. Les autorités locales souhaitent promouvoir l’innovation et la créativité, tout en se concentrant sur le développement durable, les valeurs écologiques et humaines, et la création d’opportunités pour le développement créatif, basées sur la préservation et la promotion des valeurs du patrimoine culturel. Cela contribue à renforcer le titre de Hôi An en tant que ville créative de l’UNESCO.

“Le Comité populaire municipal salue et apprécie l’amour et l’enthousiasme d’Arabesque Vietnam, qui nous a apporté un produit culturel et touristique unique. Grâce à ce spectacle, les habitants locaux et visiteurs à Hôi An ont pu, pour la première fois, admirer la beauté rustique des villages ruraux, la moisson animée, ainsi que des produits artisanaux à base de paille. +Rơm+ fait également partie de notre orientation future visant à apporter des créations culturelles et artistiques de classe mondiale à la vieille ville”, a affirmé Nguyên Van Lanh, vice-président du Comité populaire municipal.

Deux figures derrière le succès de "Rơm"

Nguyên Tân Lôc est connu en tant que directeur, chorégraphe en chef et directeur artistique de la compagnie de danse contemporaine Arabesque Vietnam. Il se concentre particulièrement sur l’exploration des valeurs de la culture traditionnelle vietnamienne à travers la danse contemporaine. Il est notamment réputé pour sa chorégraphie dans la production de renommée mondiale du Cirque du Soleil, Toruk - The First Flight en 2015, ainsi que pour son rôle de juré au Concours international de danse contemporaine de la République de Corée en 2017.

Fort d’une expérience chorégraphique de classe internationale, Nguyên Tân Lôc a introduit en août un produit culturel et touristique emblématique dans les villages de Hôi An. Le spectacle "Rơm" représente une nouvelle avancée pour Arabesque Vietnam dans son parcours de développement de la danse contemporaine, avec pour ambition de rapprocher la danse et la culture vietnamiennes des amateurs d’art, tant au niveau national qu’international.

“Cette production n’est pas seulement un simple spectacle de danse, c’est une occasion d’honorer l’ingéniosité et l’esprit persévérant des Vietnamiens. En choisissant le moment béni du coucher du soleil pour cette représentation, nous espérons que le public, en particulier les touristes internationaux, ressente ce qui a façonné cette culture si particulière”, a exprimé Nguyên Tân Lôc.

En 2008, l’artiste a fondé la Compagnie de danse contemporaine Arabesque Vietnam, spécialisée dans la danse contemporaine qui allie la beauté du ballet classique et contemporain. Nguyên Tân Lôc a produit des œuvres remarquables telles que Chuyên kê nhung chiêc giày (Histoires des chaussures), Môc (Bois), Suong som (Rosée du matin), Saigon Urban Tales (Contes urbains de Saigon), Kliselamef… apportant de nouvelles perspectives sur la culture vietnamienne. Des œuvres imprégnées de l’identité culturelle vietnamienne, telles que Làng tôi (Mon village), À O show, Teh Dar, The Mist, chorégraphiées par l’artiste, sont appréciées pour leur caractère unique et laissent une forte impression sur les touristes à Hô Chi Minh-Ville et à Hôi An.

Nguyên Tân Lôc s’efforce de développer la danse vietnamienne et soutient particulièrement les jeunes artistes dans leur carrière. Il a également contribué à la reconnaissance internationale de la danse vietnamienne en facilitant la participation de jeunes artistes vietnamiens à des concours et performances lors de festivals internationaux de danse.

Créativité et improvisation

Quant au directeur musical Truong Duc Tri, en plus de composer, il se consacre à la production musicale professionnelle avec la société de divertissement Music Faces.

Parmi les nombreux rôles qu’il a assumés, Duc Tri estime que celui de producteur est celui qui l’inspire le plus. Il a participé à la production musicale de nombreux albums de célèbres chanteurs tels que My Tâm, Hô Ngoc Hà, Doan Trang, Lê Hiêu, ainsi qu’à une série de projets cinématographiques tels que Áo lua Hà Dông (Chemise en soie de Hà Dông), Em và Trinh (Moi et Trinh), Dât rung phuong Nam (Terre à bois du Sud)… Sans compter des pièces musicales telles que Tiên Nga et Chuyên tàu huyên thoai (Train légendaire).

De son vivant, le Professeur Trân Van Khê (1921-2015), grande maître de la musique traditionnelle vietnamienne, voyait en Duc Tri “l’un des rares jeunes musiciens ayant une affinité pour la musique nationale et dont les perspectives sont considérables pour la préservation et le développement de la culture folklorique”.

Parlant de "Rơm", Duc Tri a souligné qu’il l’a beaucoup inspiré, notamment en terme de matériel de danse. “Nguyên Tân Lôc et moi, nous avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années, une des bases pour que nous puissions créer une œuvre à succès. Ce spectacle est une création belle et minutieuse, démontrant clairement le pouvoir du langage créatif, a expliqué l’artiste. L’essence de la musique de +Rơm+ et d’autres spectacles d’Arabesques Vietnam est la créativité et l’improvisation”.

Texte : Bùi Phuong/CVN

Photos : Daingo/CVN