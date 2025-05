Hôi An brille sur le palmarès d’Agoda des festivals des lanternes d’Asie

La plateforme de voyage numérique Agoda met en lumière certains des festivals des lanternes les plus enchanteurs d’Asie qui se dérouleront d’ici la fin de l’année, avec en tête celui de l’ancienne cité de Hôi An, dans le Centre du Vietnam.

Agoda révèle que le festival des lanternes de pleine lune à Hôi An transforme cette ville historique au bord de la rivière en un paysage fascinant de couleurs et de lumières. Les rues s’illuminent de lanternes éclatantes, tandis que la rivière Thu Bôn scintille de centaines de lumières flottantes, créant un décor à la fois magique et serein.

Photo : Agoda/CVN

Cette célébration mensuelle, profondément ancrée dans la tradition locale, permet aux visiteurs de lâcher des lanternes et de formuler des vœux, offrant une expérience profondément personnelle et visuellement époustouflante.

Agoda salue cet événement, le qualifiant de magnifique hommage au patrimoine culturel vietnamien et de visite incontournable pour les voyageurs en quête de tranquillité, de tradition et d’émerveillement.

C’est par les nuits de pleine lune, que Hôi An se révèle dans tout son mystère et toute sa beauté. Plus d’électricité, ce sont les lampions qui illuminent chaque maison, chaque coin de rue, chaque rangée d’arbres. Des milliers de lampions, de toute forme, de toute couleur, concurrencent la lumière blanchâtre de la pleine lune.

Si l’ancienne cité classée au patrimoine mondial de l’UNESCO a ses boutiques qui se renouvellent sans cesse, elle a aussi ses vieilles maisons, ses coins de rue calmes rappelant des temps anciens. Et les nuits de pleine lune, c’est le moment idéal pour vous baigner dans cette ambiance de grâce.

Port commercial florissant aux XVIIe et XVIIIe siècles, la ville était un point d’échanges entre marchands européens, japonais et chinois. Son charme naturel vient de son melting-pot architectural, où maisons traditionnelles vietnamiennes

La liste d’Agoda est complétée par d’autres festivals des lanternes remarquables à travers l’Asie, notamment Nara Tokae et Obon au Japon en août, la Fête de la Mi-automne en Chine en octobre, Yi Peng et Loy Krathong en Thaïlande en novembre et le festival des lanternes géantes aux Philippines en décembre.

VNA/CVN