Hôi An, destination au meilleur rapport qualité-prix de 2024

La vieille ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre) a été classée au premier rang des destinations offrant le meilleur rapport qualité-prix au monde en 2024 par The Post Office UK .

>> Hôi An et Dà Nang parmi les meilleures destinations pour les nomades numériques de 2024

>> Sous le charme de la vieille ville de Hôi An

>> Hôi An arrive en tête des destinations les moins chères où voyager en 2024

Photo : VNA/CVN

Le site web partage les destinations qui offriront aux vacanciers le meilleur rapport qualité-prix pour l'année à venir. Et cette année, il répertorie les 15 destinations les plus prisées offrant le meilleur rapport qualité-prix, selon son baromètre mondial des coûts de vacances, afin de suggérer des choix de vacances aux voyageurs.

Selon The Post Office UK, les destinations long-courriers en tête de liste cette année sont le Vietnam, l’Afrique du Sud et le Kenya, qui offrent les prix les plus bas.

"Pour la première fois, le Vietnam arrive en tête du classement, où une baisse des prix de 14,4% à Hôi An a été obtenue grâce à une combinaison de tarifs réduits dans les restaurants et les bars et à une baisse considérable de la valeur du dông vietnamien", rapporte le rapport.

"Avec 51,18 GBP (65,81 USD) pour le panier du baromètre, Hôi An a devancé les leaders de l'année dernière pour passer de la sixième à la première place du baromètre mondial et cela parce qu'elle est l'une des huit destinations seulement à combiner une réduction des prix locaux avec une baisse des valeurs monétaires".

Il indique le prix local moyen de huit articles touristiques populaires. Hôi An ouvre la voie pour trois d'entre eux : la bière (environ 1,47 USD), le Coca-Cola (environ 0,91 USD) et la crème solaire (environ 4,70 USD).

Photo : VNA/CVN

Située dans la province côtière centrale de Quang Nam, Hôi An est l'une des villes les plus charmantes et les plus atmosphériques du Vietnam. L’agitation commerciale des grandes villes métropolitaines du pays est presque totalement absente ici.

C'était autrefois un port de commerce international très fréquenté, dont le patrimoine architectural remonte à des centaines d'années et est reconnu par l'UNESCO comme site du patrimoine culturel mondial.

Les voyageurs peuvent passer la matinée sur les plages immaculées, l'après-midi à visiter des sites historiques fascinants et les soirées à la recherche des coins les plus savoureux du marché nocturne.

Il s'agit d'une destination pittoresque où les rues éclairées aux lanternes mènent à des boutiques pittoresques et à des restaurants de rue. Il est également pratique de découvrir de belles plages de sable blanc - parmi les plus belles d'Asie, selon Laura Begley Bloom décrit les magnifiques paysages de Hôi An dans Forbes.

Mieux encore, c'est l'un des meilleurs endroits au monde pour rattraper son retard en matière de qualité de sommeil, selon le rapport Skyscanner 2024 sur les tendances des voyages au Royaume-Uni, qui a analysé les villes dotées d'hôtels présentant les meilleurs scores de qualité de sommeil.

Cape Town, leader l'an dernier, occupe désormais la deuxième place après que ses prix ont augmenté de près de 5%. Les coûts à Mombasa, au Kenya, troisième, ont chuté de près de 7%, ce qui lui a permis de gagner une place par rapport à l'année dernière.

Les autres villes incluent Tokyo (Japon), Algarve (Portugal). Charm el-Cheikh (Égypte), Sunny Beach (Bulgarie), Kuta de Bali (Indonésie), Marmaris (Turquie) et Paphos (Chypre).

VNA/CVN