Le nombre de visiteurs indiens au Vietnam en forte hausse

L’Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde, devrait devenir un grand marché pourvoyeur de touristes. Pour le Vietnam, il s'agit d'un marché avec un grand potentiel de développement.

Photo : VNA/CVN

Au cours des cinq dernières années, le nombre de touristes indiens au Vietnam a connu une croissance significative, de 26,7% en moyenne entre 2015 et 2019. Le Vietnam a accueilli environ 130.000 touristes indiens en 2022, et plus de 392.000 en 2023, soit une hausse de 231% par rapport à 2019.

De plus en plus de touristes indiens préfèrent voyager au Vietnam en raison de son environnement sûr, de ses paysages magnifiques, de ses produits variés, de ses habitants sympathiques, et de sa cuisine attrayante. En plus du tourisme, de nombreux Indiens choisissent le Vietnam pour organiser des mariages dans des hôtels cinq étoiles.

Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), les dépenses des touristes indiens à l'étranger ont atteint 21,3 milliards d'USD en 2018. Ce chiffre pourrait s’élever à 45 milliards d'USD en 2025 et environ 91 milliards d'USD en 2030.

Des recherches montrent que les touristes indiens aiment explorer de nouvelles destinations, faire du shopping, participer à des activités en plein air, visiter des musées et des sites culturels et historiques...

Il est clair que l'Inde est un marché pourvoyeur de touristes riche en potentiel. Le Vietnam doit donc renforcer ses efforts de promotion et de publicité sur ce marché.

VNA/CVN