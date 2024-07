Quang Binh : la transformation numérique au service du tourisme vert

>> Phong Nha - Ke Bàng appelle à davantage d'investissements dans de nouvelles destinations

>> Quang Binh séduit les touristes et les investisseurs belges

>> Une espèce inédite découverte dans le parc national de Phong Nha - Ke Bàng

Photo : VOV/VNA/CVN

Au cœur de cette transformation se trouve la célèbre grotte Son Doong, une destination qui fait rêver tous les amateurs de tourisme d'aventure. Exploitée par la société Oxalis Adventure, cette expédition unique de 6 jours et 5 nuits attire des explorateurs du monde entier, prêts à investir plus de 3.000 dollars pour découvrir ses merveilles cachées. Pour l'année 2024, tous les circuits d'exploration affichent complets, tandis que ceux pour 2025 sont déjà ouverts à la réservation, témoignant de la popularité croissante de cette expérience extraordinaire.

Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'explorer Son Doong en personne, une expérience virtuelle est désormais disponible. Depuis le début de l'année 2021, une exposition en ligne sur Google Arts & Culture permet aux visiteurs d'admirer une collection de photos et de vidéos de cette grotte spectaculaire. Grâce à des fonctionnalités interactives, les utilisateurs peuvent découvrir Son Doong et d’autres merveilles naturelles du Vietnam sous de nouveaux angles. Cette initiative, fruit d'une collaboration entre l'Administration nationale du tourisme et Google, contribue à promouvoir le tourisme vietnamien à l'échelle mondiale. Nguyên Châu A, directeur d’Oxalis Adventure, partage son expérience sur l'application de la transformation numérique pour accroître la renommée de la grotte Son Doong.

"Découverte en 2009, la grotte Son Doong était initialement inconnue du grand public. À l'époque, il n'existait aucun outil de recherche sur la grotte, pas un seul. Cependant, cette situation a rapidement changé lorsque Son Doong a été reconnue officiellement comme la plus grande grotte du monde et que les médias ont commencé à en parler. Des chaînes de télévision sont venues tourner des reportages, et avec l'avènement des réseaux sociaux, des centaines, voire des milliers d'articles ont été publiés sur la grotte à travers le monde. Depuis lors, les gens du monde entier ont commencé à s'y intéresser et à effectuer des recherches. Actuellement, nous recensons environ 90.000 recherches par mois sur la grotte Son Doong," se souvient-il.

Lancé en août 2013, le circuit d'exploration de Son Doong s'est rapidement imposé comme l'une des attractions de tourisme d'aventure les plus populaires au Vietnam. Au cours des cinq dernières années, près de 3.500 visiteurs ont eu le privilège de découvrir la grotte. À noter qu'actuellement, seuls 1.000 visiteurs par an peuvent l'explorer. Cette limitation du nombre d'explorateurs permet de préserver Son Doong et de protéger ses valeurs naturelles et culturelles.

Les habitudes de recherche diversifiées des voyageurs pour les produits touristiques sont devenues monnaie courante aujourd'hui. En parallèle, les attentes en matière d'expérience des visiteurs ont considérablement évolué. Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives tout en posant des défis significatifs à l'industrie du tourisme, tant au niveau national qu'à Quang Binh. Pour répondre à ces défis, le tourisme de Quang Binh se réinvente en adoptant de nouvelles stratégies commerciales.

Photo : VOV/VNA/CVN

Selon Nguyên Ngoc Quy, directeur du Service provincial du tourisme, c’est l'évolution technologique qui a profondément modifié les comportements des voyageurs, de la recherche d'informations à la réservation de services, jusqu'au partage d'émotions et de souvenirs de voyage, largement facilités par les plateformes numériques. Cette transition a permis aux agences de voyage locales d'améliorer significativement leur capacité à organiser des circuits, renforçant ainsi leur compétitivité et attirant davantage de visiteurs vietnamiens et étrangers.

"Les destinations de Quang Binh ont connu une large diffusion et sont désormais célèbres à l'échelle mondiale. Initialement promus en anglais, ces sites sont maintenant disponibles dans d'autres langues telles que le chinois, le japonais, le coréen, le français et d'autres encore, optimisant ainsi l'efficacité des campagnes de promotion numérique", explique-t-il.

Pour l'année 2024, Quang Binh s'est fixé pour objectif d'accueillir 5 millions de visiteurs. L’utilisation des technologies de l’information devrait lui permettre d’atteindre cet objectif ambitieux.

VOV/VNA/CVN