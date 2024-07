Le tourisme constitue un point lumineux dans le tableau économique au 1er semestre

Le tourisme constitue un point lumineux dans le tableau économique au 1 er semestre 2024, avec des revenus provenant des services d'hébergement et de restauration estimés à 356.400 milliards de dôngs (15,1 milliards d'USD), soit une augmentation de 15,2% par rapport à la même période de l'année dernière.

Entre janvier et juin, environ 15 localités ont réalisé des recettes touristiques de plus de 10.000 milliards de dôngs. Notamment, de nombreuses localités ont approché le seuil du milliard d'USD de recettes comme Khanh Hoà, Quang Ninh, Thanh Hoa...

Hô Chi Minh-Ville s'est classée première du pays en termes de recettes touristiques estimées à 92.643 milliards de dôngs, en hausse de 14,6% en glissement annuel, atteignant 48,8% du plan fixé pour 2024. Elle a été suivie par Hanoï, avec 55.300 milliards de dôngs, ce qui représente une augmentation de 22,8 % sur un an.

Les provinces de Khanh Hoà et Binh Dinh ont également connu une hausse spectaculaire en matière de nombre de touristes étrangers, avec près de 5,2 millions et 5,6 millions d'arrivées, respectivement.

En 2024, le secteur touristique continue à s'efforcer d'atteindre l'objectif d'accueillir 17-18 millions de touristes internationaux et de servir 110 millions de touristes nationaux en 2024. Les revenus totaux des touristes atteindront environ 840.000 milliards de dôngs (35,6 milliards d'USD). Ces objectifs sont réalisables, car la haute saison du tourisme international au Vietnam, d'octobre à avril, sera l'occasion pour le secteur d'accélérer sa croissance et de faire une percée.

De nombreuses provinces et villes ont rapidement élaboré des plans pour lancer leur produits touristiques impressionnants.

Concernant la tendance des voyages en voiture, le lancement de la société par actions de commerce et de services For Green Future (FGF), spécialisée dans l'achat, la vente et la location de voitures électriques, contribuera à promouvoir le tourisme intérieur, notamment dans des localités comme Hanoï, Dà Nang, Hô Chi Minh Ville, Huê...

Le tourisme intérieur se heurte toujours à des obstacles car les prix des billets d'avion restent élevés, même si les compagnies aériennes ont mis en place de nombreuses politiques visant à réduire les prix, notamment en encourageant les touristes à voyager de nuit.

